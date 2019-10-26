鐵道達人私房攝影景點曝光！　高鐵「秋季鐵道講座」限量280位

▲台灣高鐵探索館2019春季鐵道講座資料照。（圖／高鐵提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

為引領民眾體驗鐵道旅遊的樂趣，同時探索國內外高鐵發展歷程，台灣高鐵公司將於11月9日至11月30日，每周六14時至16時30分，在「台灣高鐵探索館」視聽室舉辦4場「秋季鐵道講座」。高鐵表示，22日起開放網路報名，每場限額70人，歡迎國中（含）以上青年學子以及對鐵道旅遊有興趣的各界人士，把握機會踴躍報名參加。

高鐵表示，本次「秋季鐵道講座」特別配合近來漸受國人青睞的鐵道旅遊，以「鐵道觀光旅遊-串聯在地美好」為主軸，規劃四場精彩演講，邀請知名鐵道專家分享鐵道旅行的美好經驗，並提供規劃鐵道旅行的相關建議。

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▲講座在「台灣高鐵探索館」內舉辦。

首場將由蘇昭旭老師以「世界高鐵大探索」為題，分享最新的世界高鐵發展趨勢；第二場則邀請黃錫鴻老師介紹「集集線與日本四國鐵路旅行」，將特別以「高鐵假期」搭配集集線鐵路的旅遊產品，帶領大家探訪台灣鐵道旅行的美景，並分享私密鐵道攝影的景點。同時更參照日本四國鐵路漫遊的經驗，帶領聽眾同步感受台日兩地迷人又多變的鐵路車窗風景。

第三場溫駿騰老師則將主講「台糖鐵路與產業鐵路旅行」，藉由走過百年歷史的台糖鐵路，探索台灣經濟與都市發展的關聯，同時更以近年糖廠轉型為觀光用途為例，為大家推薦高鐵有趣的鐵道旅遊行程；第四場講座「0系新幹線與高鐵歷史探索」，則將由高鐵探索館吳易翰館長壓軸登場，分享原是一項軍事機密工程的日本新幹線，如何運用二次大戰軍事工業人才，研發出0系列車的秘密武器。

高鐵表示，「台灣高鐵探索館」位於高鐵桃園運務大樓，距離高鐵桃園站步行約5分鐘內，是全國首創也是唯一高速鐵路主題博物館，館內展出許多珍貴的高鐵文物，並分為台灣鐵道BOT史、台灣高鐵的誕生、體驗700T模擬駕駛艙、一日生活圈、高鐵文史庫房等精彩主題。參觀採預約制，10人以上 （含）即可成團，高鐵公司並提供免費導覽服務。

「台灣高鐵探索館」開館時間為每周二至週六，上午9時30分至12時30分、14時至16時30分（週日、週一及國定假日休館），預約電話：03-2610001或可洽詢「台灣高鐵探索館」官網。