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輕鬆逛2020台灣燈會　「鐵路+接駁」交通攻略大公開

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輕鬆逛2020台灣燈會　「鐵路+接駁」交通攻略大公開（圖／台中市政府提供）

▲2020台灣燈會將於台中璀璨登場，預料將湧入大批賞燈人潮。（圖／台中市政府提供）

生活中心／綜合報導

每年農曆春節過後，最令眾人備受期待的重頭戲活動就是台灣燈會了，在創意璀璨、光彩炫目的各種燈飾裝置下，吸引來自各地遊客朝聖、欣賞，同時也是年輕人最愛的打卡點。2020台灣燈會在台中，預料到時將湧入大批人潮，有計畫前往賞燈的人，現在開始做行前功課不會太早，尤其怎麼去很重要，主辦單位提前公開交通攻略路線，教大家怎麼搭火車、公車、接駁車，才是省時、省力又省錢。

2020台灣燈會將在后里森林園區、馬場園區及文心森林公園3地登場，主展區明年2月8日至23日在后里森林及馬場園區展出，副展區今年12月下旬於文心森林公園提前點燈，為了不讓民眾塞在路上打壞賞燈興致，此次燈會交通規劃主要為「鐵路加接駁」，后里火車站一出站直達主展區，假日則有10條公車及接駁車可直達副展區，接駁並疏運眾多人潮。

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輕鬆逛2020台灣燈會　「鐵路+接駁」交通攻略大公開（圖／台中市政府提供）
▲主辦單位利用鐵路+接駁車規劃多條賞燈路線，方便民眾搭乘輕鬆前往展區。（圖／台中市政府提供）

以主展區來說，后里園區位於台鐵后里站旁，搭乘火車到后里火車站下車，一出站即抵達展區。如搭乘高鐵，南部民眾可至高鐵台中站下車，步行約10分鐘到台鐵新烏日站，轉乘台鐵至后里火車站即抵達；北部民眾可於高鐵苗栗站下車，步行約5分鐘至台鐵豐富站，轉乘台鐵至后里火車站即抵達。

副展區位於文心森林公園，可搭乘火車於大慶火車站下車後轉搭800路公車，或是搭乘到高鐵台中站下車，於車站一樓搭乘800路公車，兩種方式皆可抵達，乘車時間約9～15分鐘。台中市政府除了協調業者加開假日台鐵大慶站往返文心森林公園800路公車班次，在副展區周邊，目前也有8條公車路線經過，包括5、53、73、89、157、356、359、800路公車，選擇方式其實很多元。

假使仍須開車，后里主展區規劃了后里東站及馬場站2處接駁站及8條免費接駁車路線，可將車輛停放至神岡、麗寶樂園、甲保廠與永豐餘（併線）、秋紅谷、太原停車場、大里運動公園、沙鹿車站或水湳（北接駁站）及北水湳等停車場，再搭接駁車前往展區；副展區假日則增開水湳接駁站、向上停車場接駁站2條南水湳停車場、向上停車場等免費接駁車。

不過各停車場皆規劃遠離園區，因此較不建議開車前往，且為維護當地交通秩序與安全，燈會期間展區周邊道路將進行交通管制，禁止臨時停車，並嚴格取締違規停放車輛，相較之下，選擇搭乘大眾交通工具最方便，路線也清楚規劃，對於外縣市遊客來說，不用擔心地不熟、找不到路，只要妥善利用高鐵、台鐵、公車及免費接駁專車，就能直達展區輕鬆逛燈會。

（臺中市政府新聞局廣告）

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