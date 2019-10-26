「清潔法寶」吸拖二合一太厲害！家政夫凱開高效率打掃　輕鬆讓地方媽媽笑了

▲家政夫凱開高效率打掃，輕鬆讓地方媽媽笑了。(影／LG提供）



消費中心／台北報導

一邊工作賺錢、一邊忙著餵奶帶小孩，職業媽媽的生活一刻不得閒，更別說要再抽空做家務事了。彷彿聽到地方媽媽的心聲，「凱開到你家」這次要來幫忙解決家事問題，特別換上一身男僕裝的凱開，化身為一日家政夫，沒想到只靠一樣法寶，就讓居家整個煥然一新，完美滿足雇主的需求。

▲凱開（右）化身為一日家政夫，沒想到只靠一樣法寶，就讓居家整個煥然一新。（圖／翻攝自影片，以下同）

Hannah Huang本身是一名飾品創業家，同時又是媽媽、也是一名飼主，家中有小嬰兒以及兩隻寵物貓，忙碌的身分與生活，讓她無法面面兼顧，工作區雖然擺放著手工完成的美美飾品，但工作室卻容易因不注意散落在地上的加工碎屑，還有吃餅乾而掉落的餅乾屑、貓咪玩耍抓爛的紙箱屑屑被弄得十分髒亂，甚至在堆滿衣物的臥房還發現一小撮謎樣毛髮，雜亂空間讓凱開看得直搖頭。

▲Hannah Huang是一名飾品創業家，同時又是媽媽、也是一名飼主。

在參觀完之後，凱開開始發揮家政夫精神，先從大面積著手，把物品歸位重新擺放整齊，之後使出「法寶」LG CordZero A9+濕拖無線吸塵器，針對地板、桌面打掃清理，由於A9+擁有10種吸頭可應對不同環境需求，其中「乾吸濕拖」的特殊吸頭，既能把髒汙吸走、又有抹布清理過的效果，一次完成兩個任務，清潔便利又省事。凱開便巧妙運用乾吸濕拖吸頭，把Hannah與工作室同事平時吃零食所掉的餅乾屑吸掉，再把不小心踩到的巧克力痕跡輕鬆抹除乾淨。原本需要執行兩次的打掃工作，現在靠LG CordZero A9+濕拖無線吸塵器一次搞定，事半功倍的打掃效果更讓Hannah驚呼不已。

▲凱開使出「法寶」LG CordZero A9+濕拖無線吸塵器。

▲乾吸濕拖吸頭讓Hannah Huang驚呼好乾淨。

▲乾濕兩用效率超高。

▲拖把布採魔鬼氈設計拆裝好操作，不沾手。

除了乾吸濕拖吸頭，還有2合1毛刷吸頭、隙縫專用吸頭、可彎曲吸頭等等能夠更換，不論是難伸入的空隙、安裝在高處的冷氣，任何藏在打掃死角的髒污灰塵皆可輕鬆去除。其中，高震動除蟎吸頭，每分鐘拍打4000下，將深層塵蟎髒汙拍打震動出來、一網打盡，不用擔心硬毛刷傷到布料或床單。

▲高震動除蟎吸頭，每分鐘拍打4000下。

經過凱開的賣力清掃下，Hannah的家明顯變得更加乾淨整潔，而最令凱開感到自豪的，是他面對各種不同狀況的環境，卻只用了3、4種吸頭即完成所有家務！而且整個過程毫不費力，因為除了手持，只要準備一條行李背帶，就可以把A9+背在身上，one touch電源鍵一按下去，一手拿吸塵器、另一手空出來整理，做起家事更加輕盈，使用上更方便、省力。相較於傳統手持吸塵器常有電池續航力不夠問題，A9+採用雙電池設計，只要輕輕一按，即可隨時取出更換，瞬間補滿電力，兩顆電池可使用時間高達80分鐘，一次完成打掃不中斷。

▲輕輕一按就啟動，超方便。

▲兩顆電池可使用時間高達80分鐘。



外型時尚亮眼的A9+，採用AEROSCIENCE航太級動力集塵科技，結合10年保固智慧變頻馬達，3D迴旋氣流創造強勁吸力，達到極大化除塵效果。此外，5道過濾系統能去除99%懸浮微粒，打掃同時釋放出乾淨空氣，經英國過敏協會認證，還可有效去除過敏源；除了清潔無死角，機器清理上也兼顧衛生，獨家水洗氣旋濾網、微塵濾網、HEPA濾網，皆可拆下用水清洗，不用擔心堆積灰塵產生異味。