　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

安心亞、畢書盡動感「愛Sharing」　統一集團11月15日點燈迎聖誕

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲邁入第五年的統一集團「愛．Sharing」下月即將登場，將由董事長羅智先及夫人高秀玲啟動點燈儀式。（圖／統一提供）

▲邁入第五年的統一集團「愛．Sharing」下月即將登場，將由董事長羅智先及夫人高秀玲啟動點燈儀式。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

邁入第五年的統一集團「愛．Sharing」下月即將登場，將由董事長羅智先及夫人高秀玲啟動點燈儀式，今年特別邀請人氣歌手安心亞與畢書盡與會，並重新編排2019年愛Sharing的舞蹈，期望用動感的舞步及歌曲，在冬日裡傳遞愛與分享。

統一集團表示，將於11月15日晚上舉辦盛大的「愛．Sharing」點燈派對，邀請各地民眾共同點亮這棵超過13米聖誕樹以及周邊的聖誕燈區，一同欣賞Purple wish燈光秀，一同大聲說出「愛．Sharing」。

請繼續往下閱讀...

統一表示，Las Vegas曾經是一片荒漠，現在卻是魔幻與炫麗的代名詞，然而世界各大城市的著名景點與精神在這裡重現，共同形塑這個城市的奇幻，因為聖誕節的魅力來自於不可思議的浪漫夢想，那Las Vegas就是那個把浪漫夢想實現的城市。

統一集團自11月15日起，為期41天的「愛．Sharing」，每個街角的7-ELEVEN，都看得到以Las Vegas聖誕主題為概念的設計與情境。從高雄夢時代到統一時代百貨台北店周邊的主題裝置。踏進迎賓的奇想大門，準備感受前所未有的魔幻體驗。

今年Purple wish聖誕主樹打破傳統的框架，以拉斯維加斯舊城中處處可見的霓虹招牌為主要元素，大量運用霓虹燈管、球泡燈、投射光束等技術，搭配愛Sharing動感的節奏，重組成屬於拉斯維加斯的奢華。另外，於11月15日點燈及12月24日平安夜規劃「Share雪兒秀」，讓南北的民眾體驗奇幻之城中細雪紛飛的奇蹟。

ET快訊
還記得他嗎？「犀利哥」爆精神病復發　如今慘況曝光
大樂透頭獎彰化1人獨得！爽拿1億元
韓國瑜晚間開支票：只要當選總統，大學生「免費國外遊學1年」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全台最大荷爾蒙藥商斥資5億設研發中心　經部：中小企業升級投資繼續衝

華航勇奪航空業服務冠軍　線上旅展促銷挹注z第四季業績可期

專家預估下周油價出爐　汽油維持平盤、柴油小漲0.1元

長榮航太斥資3.7億元擴建新廠　搶攻飛機零組件修護高毛利商機

台灣國際品牌評選華碩奪冠　經部：20大價值力拚明年破百億美元

台灣國際品牌評選華碩奪冠　經部：20大價值力拚明年破百億美元

快訊／電子大廠回台又一家！英業達砸48億元擴廠、徵才上看千名人力

加油再等等才能省荷包！專家預估下周油價小跌0.1元

新百貨商場、新車熱銷帶旺消費　第三季零售營收創34季最大增幅

九月工業生產指數年減0.75%　經部：第三季創歷年單季新高

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

謝飯禱告：感謝主～天天有飯吃　虔誠貴賓低頭聽到「阿們」才開動

連灌8杯58高粱！男18分鐘離奇亡　家屬崩潰：死了還銬在拘留室

正妹完整紀錄隆鼻手術療程 鼻孔爆血噴淚喊「我好害怕」

曾換電池...iPhone 6s放床頭充電　3hrs後竟融化炸開枕頭一片焦黑

鮪魚蛋三明治一個要100元　英留學生一天外食要花1千多

安心亞、畢書盡動感「愛Sharing」　統一集團11月15日點燈迎聖誕

NCC聽證會！練台生派指稱蔡明忠19個系統共同購片、聯貸590億

高市勞工局認為「徵人、限女性」罰鍰過高要修法　勞動部回應了

影／買賣股票時點如何判斷？　分析師：買「季線」、賣「月線」

商業周刊／「經濟晴雨表」菲商　遇上貿易戰跑最快台商

臺灣品牌前進MODE上海展　融合「永續時尚」打造2020春夏新裝

商業周刊／瑞芳山城的紡織機冠軍　佰龍董座：去了中國，全球3大輪不到我

看準友邦的觀光與漁業潛力　貿協與馬紹爾商務部長簽署MOU

台指期創新高卻收黑　分析師：下周面臨摩台指結算...盤勢偏觀望

常濫用優勢做不公平競爭！公平會：凱擘擴區花蓮動機目的應釐清

英國梨與小蒼蘭推午夜藍限量版　Jo Malone聖誕系列超迷人　

找到最適合的訓練環境　角力女選手降級就讀楊梅高中

「漫漫物流」快必達　以共享經濟創造物流新模式

不再舉辦！　2019桃園農業博覽會閉幕在即人潮湧現

法國公開賽／廖蘇配下剋上世界第4日本　直落二率先殺進4強

台北警載女友嗆人！10萬粉專嘆「做人很差？」　將彙整資料舉報

「夾娃娃機」裝大隻螃蟹　新加坡餐廳促銷「殘忍玩具」

韓國瑜「黃金變綠」惹議！綠營議員說話了：放100年都不會變綠

南韓必喝香蕉牛奶推萬聖節限定　「南瓜＋地瓜」口味，太可愛韓妞IG狂打卡

哈孝遠錄影臉色慘白　老婆遭公主抱苦笑「剖腹傷口要裂開」！

財經熱門新聞

安心亞、畢書盡動感「愛Sharing」　統一集團11月15日點燈

影／買賣股票時點如何判斷？　分析師：買「季線」、賣「月線」

練台生派指稱蔡明忠19個系統共同購片、聯貸590億

金價狂飆　投資黃金懶人包(二)

電信三雄隱藏版資費+高補貼款催換機潮

元大推首檔5G概念ETF　28日開募

日圓匯價再創5個月來新低！　換新台幣5萬多賺3張晴空塔門票

商總今向總統蔡英文建議要三修一例一休　勞動部出面回應

瑞芳山城的紡織機冠軍

理專A錢　3種常見老梗別被騙

美食外送搶市占全虧　燒錢關鍵免運

高市勞工局認為「徵人、限女性」罰鍰過高要修法　勞動部回應了

「經濟晴雨表」菲商　遇上貿易戰跑最快台商

藏放6282億元黃金的央行神秘金庫！　憲兵把守、須多人同時開鎖

更多熱門

相關新聞

2019愛‧Sharing最新城市「Las Vegas」閃耀北高

2019愛‧Sharing最新城市「Las Vegas」閃耀北高

每年冬天的空氣，總因為聖誕節而溫暖。邁入第五年的「愛‧Sharing」即將登場，人們也做好了迎接聖誕佳節的準備。今年，「愛‧Sharing」以美國Las Vegas為主題城市，期望這個不平凡的城市，為人們帶來瘋狂的體驗與浪漫的回憶。

2019「愛‧Sharing」愛分享！

2019「愛‧Sharing」愛分享！

蕭敬騰公益娃娃全塗黑！　親揭背後寓意

蕭敬騰公益娃娃全塗黑！　親揭背後寓意

楊謹華戴心形框翻白眼都可愛　

楊謹華戴心形框翻白眼都可愛　

家家飆唱改編版《我愛你》嗨翻！　畢書盡堅持操肌9年

家家飆唱改編版《我愛你》嗨翻！　畢書盡堅持操肌9年

關鍵字：

統一集團點燈安心亞畢書盡

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

值勤載女友嗆人！「鷹眼帥警」身分曝光

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

還記得他嗎？「犀利哥」今慘況曝光

台北警公務車載女友　嗆聲：看什麼看

韓國瑜：只要當總統，大學生免費國外遊學1年

即／綺綺生回來了！施景中晚間臉書發文

孕媽被保時捷180km/h撞上　噴飛慘死

她搭捷運沒位子坐　開直播罵孕婦自私

北部試車傳奇！飆190km翻車…業務全怕爆

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

京都花見小路禁拍照　違者罰1萬

小禎離婚爆內幕…李進良友：不只劈腿

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

更多

最夯影音

更多
39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...
冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面