安心亞、畢書盡動感「愛Sharing」　統一集團11月15日點燈迎聖誕

▲邁入第五年的統一集團「愛．Sharing」下月即將登場，將由董事長羅智先及夫人高秀玲啟動點燈儀式。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

邁入第五年的統一集團「愛．Sharing」下月即將登場，將由董事長羅智先及夫人高秀玲啟動點燈儀式，今年特別邀請人氣歌手安心亞與畢書盡與會，並重新編排2019年愛Sharing的舞蹈，期望用動感的舞步及歌曲，在冬日裡傳遞愛與分享。

統一集團表示，將於11月15日晚上舉辦盛大的「愛．Sharing」點燈派對，邀請各地民眾共同點亮這棵超過13米聖誕樹以及周邊的聖誕燈區，一同欣賞Purple wish燈光秀，一同大聲說出「愛．Sharing」。

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統一表示，Las Vegas曾經是一片荒漠，現在卻是魔幻與炫麗的代名詞，然而世界各大城市的著名景點與精神在這裡重現，共同形塑這個城市的奇幻，因為聖誕節的魅力來自於不可思議的浪漫夢想，那Las Vegas就是那個把浪漫夢想實現的城市。

統一集團自11月15日起，為期41天的「愛．Sharing」，每個街角的7-ELEVEN，都看得到以Las Vegas聖誕主題為概念的設計與情境。從高雄夢時代到統一時代百貨台北店周邊的主題裝置。踏進迎賓的奇想大門，準備感受前所未有的魔幻體驗。

今年Purple wish聖誕主樹打破傳統的框架，以拉斯維加斯舊城中處處可見的霓虹招牌為主要元素，大量運用霓虹燈管、球泡燈、投射光束等技術，搭配愛Sharing動感的節奏，重組成屬於拉斯維加斯的奢華。另外，於11月15日點燈及12月24日平安夜規劃「Share雪兒秀」，讓南北的民眾體驗奇幻之城中細雪紛飛的奇蹟。