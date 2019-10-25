中科院涉密人員違規過境香港？　國防部駁斥：僅轉機未入境

▲國家中山科學研究院。（圖／翻攝自中科院網站）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委趙天麟16日於立法院外交及國防委員會指出，中科院自行下架涉密境管人員資料，經移民署要求重新上架且調查發現，涉密離境人員有15人前往香港、3人前往柬埔寨，有媒體25日報導15位過境香港的人員中，有3位是列為涉密的現役軍職人員。對此國防部25日晚間表示，經追查後確認相關人員僅為轉機、並未入境香港，沒有違反管制規定，亦沒有涉及國安的問題。

根據《上報》25日報導，中科院過境香港的15人中，部分是前往參加「2019年波蘭凱爾策國防展」的人員，但其中有3位是列為涉密的現役軍職人員，雖然是團體行動，但此舉已明顯違反現職軍人不得前往中國大陸、香港及澳門地區，以及過境港澳地區的規定，有明顯違反相關法律規定。

對此國防部晚間駁斥，表示報導內容與事實不符，強調本案經過中科院內控機制的查驗，以及國防部專案小組的複查後，已確認相關人員僅為轉機、並未入境香港，沒有違反管制規定，亦沒有涉及國安的問題。

國防部指出，依據「國家中山科學研究院人員出國及赴大陸地區管制作業規定」，香港、澳門為比照大陸地區，屬於管制申請進入之地區。但依據陸委會106年1月26日行文各部會機關之公函，無論從中國大陸機場「入境轉機」或「不入境之過境轉機」，均屬進入大陸地區須予以管制，若僅過境香港、澳門而未入境，則非屬限制範圍。

國防部說明，中科院因應國家機密保護法修正，延長涉密人員出境管制年限，近期辦理重新清查作業，至108年10月18日已將相關涉密及軍職人員完成傳輸上線3470人，並交由內政部移民署列管，爾後參與涉密案件實況，以滾動方式檢討管制涉密人員上線。

國防部表示，針對與國軍單位訂定契約，從事國防事務涉及國家機密之個人或民間團體、機構成員，均須由國軍建案單位核定涉密等級，其境管一律依「國防廠商安全管控機制」辦理，並送內政部移民署列管。有關參與國機、國艦國造等相關廠商，均完成簽署保密條款，凡涉及機敏資訊人員，如欲前往大陸、香港、澳門地區，亦均按規定予以管制，以確保國家機密安全，敬請國人放心。

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