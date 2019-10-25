林飛帆酸柯文哲：回歸理性不難「不要拿他人苦難開玩笑而已」





▲柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲頻頻傳出失言爭議。民進黨副秘書長林飛帆25日晚間在臉書發文，點出柯文哲近日失言紀錄，用柯文哲的名言大酸柯文哲，「回歸理性不難，不要拿他人苦難開玩笑而已。」

林飛帆表示，有人說國家在空轉，但台灣現在股市破萬點，經濟成長旅率亞洲四小龍之首，過去國民黨不敢推動，不敢承擔的改革，政府都在做：從長照2.0到降低青年負擔的加薪減稅，從政治的轉型正義到尋求永續永續發展的能源轉型。

林飛帆提到，透過新南向，台灣連結更多區域中的國家。而現在，也更是台灣與包括美日在內的價值相近的民主盟邦關係最好的時刻。

林飛帆強調，國家沒有空轉，「只是有人在唱衰」。他說，藍綠並不一樣，只是有人把回收藍綠裡面有問題的，當作跳脫藍綠。

林飛帆舉例批評柯文哲，「回歸政策理性辯論當然很好，但是『以身材攻擊對手』、『將警察朝示威者胸口近距離開槍當成擦槍走火』、『將藏人自焚殉道抗爭當作自殺流行』都不太是理性辯論的範疇。」

柯文哲名言「政治不難，找回良心而已」，林飛帆以此暗酸反擊，「回歸理性不難，不要拿他人苦難開玩笑而已。國家進步也不難，不要長敵人威風扯自己人後腿就好。」

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