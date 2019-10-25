同志大遊行26日登場！林飛帆率民進黨組隊參加、蘇貞昌先發文挺平權





▲同志大遊行26日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2019同志大遊行將在26日下午登場，這是今年台灣同婚專法通過後的首次遊行。台灣的同志大遊行今年邁入第17界，可說是亞洲最大，今年預估超過20萬人走上台北街頭支持平權運動。在政黨方面，林飛帆將率隊民進黨力挺，時代力量立委黃國昌也將現身。另外，行政院長蘇貞昌則是在遊行前一晚透過臉書發文挺平權。

台灣同志遊行今年邁入第17年，是亞洲最大的同志遊行，遊行隊伍將從台北市政府出發，再從逸仙路轉忠孝東路，一路行經東區、華山等台北知名的觀光景點，最後由林森南路轉仁愛路，進到凱達格蘭大道終點舞台，全程5.4公里，主辦單位估計今年參與人數有機會上看20萬人。

今年同志大遊行是蔡英文政府推動同婚專法後的第一次。民進黨副秘書長林飛帆26日將率領黨內青年部與社會議題部組成綠色大隊，西藏台灣人權連線理事長札西・慈仁將同行，立委參選人賴品妤及謝佩芬也會現身，現場還將發送民進黨特製彩虹限量小物。另外，黃國昌也預計現身遊行力挺平權運動。

民進黨青年部臉書提到，「今年是台灣同志婚姻合法的第一年，而台灣同志遊行已經走到了第十七年。在台灣，每個人都在一條屬於自己的路上努力著，而我們永遠會是一直陪伴著彼此的好厝邊。」

一路相挺同志朋友的蘇貞昌雖然不會現身遊行，但他搶在遊行前一晚在臉書發文力挺平權運動。他提到，專法實施後，太陽依然自東邊升起，民法父母子女關係仍然正常運作，「台灣只有因為更進步、更包容，成為更令我們驕傲的國家。」

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