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路人昏迷會幫CPR急救嗎　他坦言「我不會」曝超心寒經驗

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▲▼看見路人昏迷會幫救？他坦言「我不會」曝超心寒經驗：逼我冷漠。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲路人昏迷會幫CPR急救嗎，網友坦言「我不會」曝超心寒經驗。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

「有人昏倒在路邊，大家會出手救援嗎？」一名網友日前在臉書表示，自己日前取得急救人員證照，不過如果真的碰上有人在路邊昏迷、失去意識心跳，他可能還是不會幫忙CPR急救，因為他曾經為了幫助陌生人惹上麻煩。文章分享後也引發兩派網友熱烈討論。

原PO在臉書「爆廢公社」表示，自己日前參加急救課程，成功取得急救人員證照，但若「今天有人路倒沒意識心跳了，你會對他實施CPR急救嗎，其實我還是不會」、「就算法律上有免責條款了，家屬告我，我還是得花時間跑法院，但我可以幫他叫救護車。」

請繼續往下閱讀...

原PO也透露自己為什麼會這樣想的原因，原來他曾經幫忙一名受傷的小孩，小孩媽媽沒有把機車停好，導致小孩嬌小的身軀被倒下的機車壓到，「結果小孩媽媽以為是我撞倒車子，才壓到她的小孩，鬧到派出所去。」

▲為提升台南市急救存活率，把握黃金6分鐘，台南市消防局配合衛生局共同推動市民CPR宣導工作，即時搶救人命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲原PO取得急救人員證照，但他直言碰上有人昏迷，也只會幫忙報警求助。（示意圖／記者林悅翻攝）

文章分享後引發兩派網友熱烈討論，有人支持原PO的想法，「我也有拿到，但我也是救救親友就算了」、「我頂多幫忙叫救護車而已，我先生曾經看見肇逃，他下車幫忙，反被家屬告上法院」、「吃過一次虧，就知道自保比較重要，這年頭當好人只有被吃死的份」、「我覺得救或不救，只要自己良心過得去就好。」

但也有人覺得，「我覺得還是救人優先，不要因為1次不好的經驗就放棄」、「我會救唉，我無法眼睜睜看著」、「我還是會救，對生命熱愛的心不能拋棄」、「想著倒下的人也有熱愛他的親朋好友，我還是會選擇救人」、「真的發生我會去救，但會先確保自身的安全，就算要跑警局法院我都願意，我不會放棄救助。」

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