同婚專法5個月...蘇貞昌：台灣因進步包容成為更令我們驕傲的國家

記者蔣婕妤／台北報導

同婚專法實施至今滿5個月。行政院長蘇貞昌25日晚間透過臉書釋出兩分半的影片，感性談及平權議題。他提到，專法實施後，太陽依然自東邊升起，民法父母子女關係仍然正常運作，「台灣只有因為更進步、更包容，成為更令我們驕傲的國家。」

蘇貞昌臉書貼文表示，「我們生活在同一個國家，同一個天地之間，面對無法理解的彼此，應該做的不是對抗，而是更多的溝通。遵守憲法，合乎公投結果的同婚專法實施五個月以來，太陽依然自東邊升起，民法父母子女關係仍然正常運作，國家依然繼續向前走。而台灣只有因為更進步、更包容，成為更令我們驕傲的國家。」

蘇貞昌透過兩分半的影片，再次與國人感性談及平權議題。他說，人的社會，是一步一步，漸漸進步的。以前窮人、女性、黑人都不是平等的，在很多國家，他們連投票權都沒有，但是現在我們都知道人人平等，要互相尊重。

蘇貞昌表示，過去我們因為不了解，都以為同性戀是不正常的，甚至認為是一種病，「連我自己小時候，都和很多人一樣，會嘲笑，甚至會欺負他們。」

蘇貞昌強調，現代醫學發達，已經證明，同性戀在社會上雖然是少數，但是他們是天生的，是自然的，不是病，也不會傳染，更加不可能是因為教育、或是宣傳，就讓本來男生愛女生，變成男生愛男生、女生愛女生，「既然同性戀是天生自然的，就算他們是少數，我們也不能欺負，應該要尊重，要公平對待。」

蘇貞昌提到，這就是大法官第748號解釋表示，國家也要保護同性別的兩人，也同樣有婚姻自由之平等權利，大法官解釋就和憲法一樣效力，人人都要遵守，政府也要遵守。同時，政府也要尊重去年年底公投的結果，所以沒修改民法，在今年五月二十四號，通過「司法院釋字第748號解釋施行法」的專法，讓同性戀可以用專法登記結婚，但民法一字都沒改。

蘇貞昌說，專法實施五個月以來，阿公阿嬤沒消失，孩子同樣叫爸爸也是叫爸爸，媽媽也是叫媽媽，我們的生活完全沒影響，社會也沒亂，只是開一條路讓同性戀走，讓所有國民的婚姻自由，都同樣有法律保障。

蘇貞昌感性向國人喊話，「各位鄉親長輩，一樣米養百樣人，世間人百百種，但是，我們是同一國的，我們都一起生活在台灣這塊土地上，要人尊重，同時也要尊重人，就算人家跟我們不一樣，我們也要互相尊重平等的相待。如此，台灣才會成為一個互相尊重，自由、進步的國家。」

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