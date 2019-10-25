小英超夯！蔡英文站台何志偉　千人擠爆迪化街、韓國觀光客搶拍照





▲蔡英文替何志瑋站台。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文25日晚間前往迪化街替民進黨立委候選人何志偉站台。小英人氣超夯，超過千人擠爆迪化街，現場還有韓國觀光客搶著拍照。蔡英文致詞時提到，2020是很重要的選舉，台灣人要透過選票告訴全世界，自由民主是台灣人的選擇，一定要讓總統連任、國會過半。

蔡英文25日晚間一連替何志偉及吳思瑤站台。她晚間7點現身迪化街，破千支持者擠爆霞海城隍廟，人潮蔓延到迪化街商圈，「凍蒜」聲浪不斷，現場還有說著韓語的韓國觀光客擠在人群中搶著拍照。

蔡英文致詞時表示，何志偉雖然看起來斯斯文文，但拿麥克風講話卻很大聲，而且是服務到家的委員，對於宗教、廟宇觀光都很支持。她讚賞何志偉很勇敢，今年年初民進黨狀況不好，何志偉卻二話不說接下重擔，替民進黨守住立委席次。她喊話支持者票投何志偉，除了栽培年輕人，也要讓優秀的年輕人替大家服務。

蔡英文細數三年政績，在每個領域都盡心盡力，長照2.0讓社區家裡的長輩都有人照顧，剛當總統的時候長照預算一年只有50億，明年已經要到400億元，台灣醫療做得很好，但如果把老人家都照顧好就能少用健保，要讓長輩健健康康的養老。

另外，蔡英文指出，年輕爸媽都很支持政府的托幼政策，蔡政府還推動大規模的減稅，今年開始台灣投資更是大爆發，未來十年不用怕，會有很多就業機會，年輕人可以準備好因為機會來了。她向支持者喊話，現在是蔡政府團隊最有效率最有經驗的時候，一定要記得把票投給蔡英文。

蔡英文說，蔡政府是很會做事的政府，行政院長蘇貞昌會解決事情會處理事情，明年一定要再給蔡英文團隊四年，還要讓國會過半，因為總統要做很多建設，國會過半才能好好做事。

蔡英文強調，2020大選很重要，全世界都在看台灣的選擇。她問支持者台灣的選擇是什麼？民眾歡呼喊「蔡英文」，她笑答，「說蔡英文也沒錯啦！明年要告訴全世界，台灣人的選擇是自由民主。」她開玩笑叮嚀支持者，「記得標準答案不要答錯了！」

蔡英文參香完畢後，步行至鄰近的聯通漢芳中藥行與迪化街商圈的理監事等人泡茶話家常，也趁機了解商圈發展及地方需求，理事長徐慶棋也送上一串粽子造型的中藥香包，祝福「包中」、高票連任。此外，蔡英文也參觀了百安堂中藥行，品嚐店家貼心準備的中藥零嘴，補充元氣後再繼續跑下一個行程。

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