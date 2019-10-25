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港府：台灣要給陳同佳改過機會「一個願承擔、覺悟的年青人」

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▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳獲釋，向受害者鞠躬道歉。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府25日晚間表示，對陳同佳願到台灣受審，香港已與台灣方面聯繫，就赴台安排溝通。港府也透露，陳同佳表示由於最近就有關個案有不同的法律觀點及意見，所以需要在匯聚這些意見後諮詢其律師，以確保在台灣可獲公平審訊。

港府指出，陳同佳已刑滿出獄，回復自由，何時赴台屬於個人意願，港方必須尊重也不能強制，完全不涉所謂「政治操作」，而為確保陳能順利入台，呼籲台方盡快掃除陳入台障礙，將事情回歸司法處理。

港府還說，陳同佳到台灣接受審訊的意願是出自本人，對於一個覺悟自省、願意承擔罪責的年青人，台灣不應胡亂炒作其動機及將事件政治化，「陳的決定可被視為對死者及其家屬一個應有的交代，也是對台方司法制度的尊重。我們希望台方能務實處理，讓陳有公平審訊、改過自新的機會。」

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

港府提到，香港尊重法治，依法辦事的立場始終如一。台灣須尊重香港奉行「屬地原則」的司法制度，停止誤導民眾，妄指港方對陳案有司法管轄權而不用。

港府強調，所謂「香港不審」的說法，完全失實，「香港法庭已對陳同佳進行審訊，並定罪及判處入獄，陳同佳也已刑滿出獄，希望台灣拿出誠意，理解及配合涉案人承擔刑責的意願，讓法治及公義得以彰顯。」

據了解，港府目前與台灣就陳同佳案聯繫的管道，就是陸委會主委陳明通24日在立法院提到的「陳同佳投案窗口」，窗口由刑事警察局設置，建立在台港既有的聯繫管道上，香港方面由警務處負責，只要陳同佳做好赴台投案的準備，隨時都可以聯絡窗口，安排來台事宜。

▼陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院內政委員會「目前我國與香港地區犯罪及追訴概況」專題報告 陸委會主委陳明通 內政部部長徐國勇 移民署長邱豐光 立委黃昭順。（圖／記者屠惠剛攝）

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