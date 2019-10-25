快訊／國道1號南下近大灣交流道有掉落物　約10車壓到受損停路肩停路肩

▲國道1號南下323公里到324公里之間近大灣交流道，發生車道間有掉落物，約10部車輛壓到爆胎而停在路肩。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國道1號南下323公里到324公里之間近大灣交流道，10月25日晚上8時左右，發生車道間有掉落物，約10部車輛壓到爆胎而停在路肩，國道警察第4大隊據報，派員前往蒐證查處，並排除障礙物，於晚上9時5分恢復全線正常通車。

據了解，10月25日晚上8時15分，有多部車輛行經國道1號南下323公里到324公里之間近大灣交流道時，壓到車道間之掉落物，約有10部車輛因而爆胎或受損，而停在路肩待援，國道警察第4大隊據報，派員前往現場管制查處。

國道警察4大隊指出，25日晚上8時15分在國道一號南向323公里（大灣交流道路段）處，1部自大貨車疑似傳動軸掉落中內車道，造成後方來車閃避不及，多部車輛受損而停靠外側路肩，後方車流回堵約2公里。經4大隊勤務中心通報南區交控中心、工務段及線上巡邏車前往處理，各當事人經檢測酒測值均為0MG／L，現場無人員受傷。事故現場於晚上9時5分恢復全線正常通車，本案續由4大隊新市分隊處理中。（23時11分更新，補充警方資料）