快訊／韓國瑜晚間開支票：只要當總統，大學生免費國外遊學1年

▲雲林縣青年後援會成立大會韓國瑜前往授旗。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

高雄市長韓國瑜，一連2天回娘家雲林拚大選，25日晚間在虎尾參加青年後援會成立大會，韓國瑜授戰旗給青年後援會並承諾，「全力推動中英文雙語，幫助年青人創業，另要鼓勵台灣大學生及研究生在4年及3年中，一定有1年要到國外遊學當交換學生，費用問題，我當選總統，一定會幫所有大學生、研究生解決」。

來自雲林縣各階層的雲林縣青工總會伙伴們，在會中高喊「2020山盟海誓雲青會 雲林上場雲林縣」、「為青年找出路，總統支持韓國瑜」、「為青年找出路，青年接棒張嘉郡」、「為青年找出路，雲林相信謝淑亞」，並由韓國瑜授旗給雲林縣青工總會總會長林建助，象徵青年向前拚，現場氣氛高昂熱烈。

韓國瑜承諾，若當選總統，會設立創業預算為青年創業推一把；將來大學生及研究生在修業期間，其中一年要到國外當交換學生，與國際接軌，政府也會編列預算幫助；設立中華民國主權基金，結合產業布局，提供青年創業資源，加大力度培養。

韓國瑜引用「人生不滿百，常懷千歲憂」古詩，強調要讓青年未來的姿勢更優雅、生命更美好、前途更光明，青年政策成為施政的重中之重。

林建助在會中呼籲青年勇敢站出來，發揮青年精神支持韓國瑜，用青年人的骨氣和勇氣當韓國瑜的後盾，明年總統選舉用選票贏回台灣。林文瑞更以未來是青年的天下勉勵熱情青年，當國民黨總統及立委候選人的後盾，贏得勝選。

張麗善說，現在是關鍵又最重要的時刻，青年是雲林及中華民國的希望，唯有用「絕地大反攻」的精神與行動，開創中華民國的新未來，雲林縣政的推動需要在中央的總統及立委鼎力支持，拜託雲林鄉親全力支持雲林女婿韓國瑜、雲林女兒張嘉郡、雲林媳婦謝淑亞。

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