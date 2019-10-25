影／缺失太多！台北「抓毒勇警」調警備隊磨練...又爆「警用車載七辣」　狂嗆路人

▲王姓警員在派出所服勤，因缺失過多調任警備隊，又爆出嗆路人遭PO文。（圖／畫面翻攝《爆怨公社》）

記者邱中岳／台北報導

北市1名萬華分局警員，原本在漢中街派出所任職，原本抓毒品績效卓越，備受分局肯定，但3個月前因勤務缺失過多調任萬華分局警備隊，但沒想到24日下午又穿警服，用警車載女友遭人拍下PO網，萬華分局督察組目前不排除記過處分。

警方指出，20多歲的王姓警員，畢業後原本在萬華分局漢中街派出所任職，原本毒品績效相當卓越，但事後疑似因遭民眾檢舉，勤務缺失又太多，被萬華分局督察組調任「警備隊」磨練。

警方調查，24日上午時分，該名王姓警員竟穿著警制服、騎乘公務車，載著女友行經長沙街二段引起旁人側目，但王卻向對方嗆聲「看甚麼看」，雙方當場爆發口角並錄影蒐證，事後整件事情由派出所介入處理。

沒想到進入派出所後，派出所警員出面協調，該名王姓警員仍不斷對該名路人嗆聲，遭派出所其他警員拉到旁邊後仍不斷嗆聲，當時派出所警員了解完後忙著替王姓警員解釋，「只是看你有沒有酒駕，希望事情不要鬧大」。

事後路人在臉書上PO文，表示該名警員服裝儀容非常不整，安全帽扣環也未依規定扣好，且當時還以為是假警察，沒想到後面載的竟是其女友，更質疑「這樣勤務中載女友應該相當不妥吧」。

萬華分局督察組獲悉後也介入查辦，目前不排除對王姓警員穿著警察制服、騎乘公務車載女友等部分進行懲處，王姓警員恐遭受到記過以上之處分。

王姓警員指出，當天因為女朋友子宮出血，當時下班後緊急要將人帶往醫院看診，所以才會穿制服騎公務車載女友，且因當時該名路人狂看女友，才會詢問對方：「你有甚麼需要協助的嗎」，否認有與對方嗆聲。

王姓警員強調，如果當時載的是一般民眾就是「為民服務」，只是這次為民服務的對象是女友，就被外界放大檢視，實在感到相當無辜。

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

無良淫魔逼42女打停經針狂接客 誆美容按摩囚大樓強推火坑

網路知名男同志按摩名店 警方臨檢赫見按摩的他...一柱擎天