　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／缺失太多！台北「抓毒勇警」調警備隊磨練...又爆「警用車載七辣」　狂嗆路人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼王姓警員在派出所服勤，因缺失過多調任警備隊，又爆出嗆路人遭PO文。（圖／畫面翻攝《爆怨公社》）

▲王姓警員在派出所服勤，因缺失過多調任警備隊，又爆出嗆路人遭PO文。（圖／畫面翻攝《爆怨公社》）

記者邱中岳／台北報導

北市1名萬華分局警員，原本在漢中街派出所任職，原本抓毒品績效卓越，備受分局肯定，但3個月前因勤務缺失過多調任萬華分局警備隊，但沒想到24日下午又穿警服，用警車載女友遭人拍下PO網，萬華分局督察組目前不排除記過處分。

警方指出，20多歲的王姓警員，畢業後原本在萬華分局漢中街派出所任職，原本毒品績效相當卓越，但事後疑似因遭民眾檢舉，勤務缺失又太多，被萬華分局督察組調任「警備隊」磨練。

警方調查，24日上午時分，該名王姓警員竟穿著警制服、騎乘公務車，載著女友行經長沙街二段引起旁人側目，但王卻向對方嗆聲「看甚麼看」，雙方當場爆發口角並錄影蒐證，事後整件事情由派出所介入處理。

沒想到進入派出所後，派出所警員出面協調，該名王姓警員仍不斷對該名路人嗆聲，遭派出所其他警員拉到旁邊後仍不斷嗆聲，當時派出所警員了解完後忙著替王姓警員解釋，「只是看你有沒有酒駕，希望事情不要鬧大」。

事後路人在臉書上PO文，表示該名警員服裝儀容非常不整，安全帽扣環也未依規定扣好，且當時還以為是假警察，沒想到後面載的竟是其女友，更質疑「這樣勤務中載女友應該相當不妥吧」。

萬華分局督察組獲悉後也介入查辦，目前不排除對王姓警員穿著警察制服、騎乘公務車載女友等部分進行懲處，王姓警員恐遭受到記過以上之處分。

王姓警員指出，當天因為女朋友子宮出血，當時下班後緊急要將人帶往醫院看診，所以才會穿制服騎公務車載女友，且因當時該名路人狂看女友，才會詢問對方：「你有甚麼需要協助的嗎」，否認有與對方嗆聲。

王姓警員強調，如果當時載的是一般民眾就是「為民服務」，只是這次為民服務的對象是女友，就被外界放大檢視，實在感到相當無辜。

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

無良淫魔逼42女打停經針狂接客　誆美容按摩囚大樓強推火坑

網路知名男同志按摩名店　警方臨檢赫見按摩的他...一柱擎天

ET快訊
還記得他嗎？「犀利哥」爆精神病復發　如今慘況曝光
大樂透頭獎彰化1人獨得！爽拿1億元
韓國瑜晚間開支票：只要當選總統，大學生「免費國外遊學1年」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

學生抽菸、無照騎機車遭記過　大法官：可跟學校打官司

快訊／國道1號南下近大灣交流道有掉落物　約10車壓到受損停路肩停路肩

化工廠東碱公司爆內線交易　總經理遭約談打哈欠…30萬元交保候傳

影／缺失太多！台北「抓毒勇警」調警備隊磨練...又爆「警用車載七辣」　狂嗆路人

值勤載女友嗆路人！囂張「鷹眼帥警」身分曝光…曾半年破50案

市府做基層員警堅強後盾　侯友宜：共同為新北打拚

騎入貨櫃車「致命內輪差」遭爆頭　成大畢業生趕面試慘死

清大女生宿舍洗澡「驚見一隻手」　他辯：借衛生紙…1張照片打臉

高中生「叼菸＋無照騎車」被記過　他聲請釋憲…大法官准他告學校

影／台北警執勤「公務車載女友」…攔民眾嗆聲：看什麼看！他氣炸拍照PO網

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

風田主持踩地雷惹本土劇大哥翻臉　騙局一曝光...立刻下跪崩潰爆哭！

李芷婷飆唱《聽海》彩排畫面曝光！　網友 :還好沒唱到這首

小禎離婚突告白「許永元以後靠你養」　網狂問許先生...直播公開真面目！

貓貓緊抱「身旁情人」...主人手一伸　霸氣宣示主權：不准碰我的柴柴！

學生抽菸、無照騎機車遭記過　大法官：可跟學校打官司

快訊／國道1號南下近大灣交流道有掉落物　約10車壓到受損停路肩停路肩

化工廠東碱公司爆內線交易　總經理遭約談打哈欠…30萬元交保候傳

影／缺失太多！台北「抓毒勇警」調警備隊磨練...又爆「警用車載七辣」　狂嗆路人

值勤載女友嗆路人！囂張「鷹眼帥警」身分曝光…曾半年破50案

市府做基層員警堅強後盾　侯友宜：共同為新北打拚

騎入貨櫃車「致命內輪差」遭爆頭　成大畢業生趕面試慘死

清大女生宿舍洗澡「驚見一隻手」　他辯：借衛生紙…1張照片打臉

高中生「叼菸＋無照騎車」被記過　他聲請釋憲…大法官准他告學校

影／台北警執勤「公務車載女友」…攔民眾嗆聲：看什麼看！他氣炸拍照PO網

學生抽菸、無照騎機車遭記過　大法官：可跟學校打官司

路人昏迷會幫CPR急救嗎　他坦言「我不會」曝超心寒經驗

林采緹分居胡睿兒！　「枕邊無尪」吐心聲：這世上沒有誰會一直陪著誰

同志大遊行26日登場！林飛帆率民進黨組隊參加、蘇貞昌先發文挺平權

23歲歌手抄襲WINNER夯曲…網一聽驚「前4句一模一樣」！　急下架道歉滅火

還記得他嗎？「犀利哥」傳精神病復發　如今慘況曝光

搭捷運遇爆滿車廂！丸子頭女「沒位子坐」秒炸毛…開直播譙孕婦：生小孩的很無恥

快訊／港府深夜發聲明！台灣須掃除「陳同佳入台障礙」　停止妄稱政治操作

德版羅素克洛「秀5國語言逼供假難民」　劇本看完爆雞皮：越讀越驚悚

同婚專法5個月...蘇貞昌：台灣因進步包容成為更令我們驕傲的國家

社會熱門新聞

台北警公務車載女友　嗆聲：看什麼看

值勤載女友嗆人！囂張「鷹眼帥警」身分曝光

苗栗男灌高粱進警局18分鐘亡！家屬見屍崩潰

驚悚畫面曝剛　她騎車去面試慘被輾亡

友借車鬼切　女車主罰1.8萬還要扣照

瀝青車90°自撞　男被壓斷肢亡！

單親爸睡翻天　小二兒進不了家門睡公園

無良淫魔逼42女打停經針狂接客　

台南安南區住宅火災1死1重傷

高中生被記過想告學校　釋憲准了

首例！路邊攤拒繳罰單　商品全被查封

值勤警紅燈撞飛　女騎士控責任不合理　

狼父硬上12歲繼女28次　她淚求：想要單純父女關係

澎湖沁樂園將熄燈　全台公娼館剩桃園天天樂

更多熱門

相關新聞

他被「開運手鍊」廣告洗腦　砸13000換來7字心得

他被「開運手鍊」廣告洗腦　砸13000換來7字心得

常看電視的人一定都看過一個廣告，內容是在販售一個號稱可以轉運、開運的手鍊，由於廣告洗腦式的播送，加上每段廣告時間都相當長，所以讓很多人都印象深刻，也好奇這手鍊真的有那麼神奇嗎？沒想到還真的有網友購買了，並且用7字心得來告訴網友這手鍊的效果。

男同志按摩店　警上門…他一柱擎天

男同志按摩店　警上門…他一柱擎天

提早7分鐘到　外送員催餐嗆：打我啊

提早7分鐘到　外送員催餐嗆：打我啊

醉男遇流鶯開價1千5百元　相見歡傻眼：多一根

醉男遇流鶯開價1千5百元　相見歡傻眼：多一根

長髮妹車故障卡路中！古亭暖警幫推車90秒　網：在一起

長髮妹車故障卡路中！古亭暖警幫推車90秒　網：在一起

關鍵字：

勤務萬華分局警備隊派出所爆料公社

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

謝震武怒轟韓國瑜「謝祖武慘被出征」！

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

台北警公務車載女友　嗆聲：看什麼看

孕媽被保時捷180km/h撞上　噴飛慘死

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

謝祖武被當謝震武回應了！

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

更多

最夯影音

更多
foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」
陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面