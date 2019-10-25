市府做基層員警堅強後盾　侯友宜：共同為新北打拚

▲市府做基層員警堅強後盾，侯友宜：共同為新北安居樂業打拚。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

2019年間發生數起員警因公殉職事件，引發各界對基層員警值勤安全的關注，新北市長侯友宜25日於議會總質詢時答詢時表示，為避免類似悲劇再次上演，除要求加強勤務教育以強化專業知能外，未來也會朝提供最佳裝備的方向努力，並請局處配合研擬提升福利及鼓舞士氣的作法，讓更多資深員警願意留下，一起為市民的安居樂業打拚。

2019年因鐵路警察李姓員警與汐止分局薛姓員警值勤時不幸殉職，引發議員對基層警察配備的關切，侯友宜首先感謝議員們的關注與指教，他表示，因科技與勤務需求，警察裝備不斷提升，現在裝備比起他當年服務警界時已經有許多進步，警察局也有每年編列預算汰換。

侯友宜表示，部分員警針對公發裝備可能認為有所不足，自費添購以利為民服務的心意令人感動，未來也有加以檢討改善的空間，例如，防彈衣的重量能否減輕、頭盔能否保護得更為周全，讓同仁們在從事治安工作時能更無後顧之憂。另一方面，新北市的警民比為1：525，為六都中勤務最為繁重的城市。侯友宜指出，為了讓更多警力能用在需要的地方，他鼓勵分局能夠以快速、智能、簡便的方式，減少內勤作業程序，以增加外勤值勤人力。

與其他縣市相較，新北市因幅員廣大兼具都會與偏鄉型態，造成勤務壓力相對繁重，未來將進一步站在同仁角度，研擬提升員警福利的做法，例如市府已規劃2020年起健康檢查補助取消40歲以上限制，甚至是青年住宅保留一定名額，期盼能讓更多基層員警願意留下，一起為新北市的治安努力。

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