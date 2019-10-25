郭台銘慶光復曬當兵照　網友直言跟男藝人是「失散多年兄弟」

▲郭台銘當兵照。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者黃巈禾／台北報導

10月25日是台灣光復節，對台灣來說有特別的意義。鴻海創辦人郭台銘不僅在臉書大談光復節的歷史，還曬出自己40多年前的當兵照，引來不少網友直言跟男藝人郭台銘超像。

郭台銘表示，台灣光復節對許多國人同胞來說，恐怕已是一個沒放假就無感的日子，但對中華民國能有自由和平的榮景，這一天具有舉足輕重的地位。

郭台銘指出，1945年的今天，中華民國國民政府代表在西門町中山堂（當時的台北公會堂）內接受日方的降書，宣告台澎回歸中華民國，台灣人民奔相走告、舉國歡騰；脫離50年殖民統治的欣喜，更讓台灣知識份子接連寫下「萬里河山光復色，滿街父老笑歡聲」、「五十年來為奴隸／今日始得自由／今日始得解放」的詩句。

郭台銘提到，1949年同日凌晨，在金門岸邊的海潮夜幕中，埋伏準備登陸夜襲的解放軍被海岸上堅守戰車崗位的國軍弟兄察覺，國軍的66號戰車發出驚天動地的一炮，古寧頭戰役的序幕由此拉起。

郭台銘提及，金門的國軍們站在第一線上，為當年守護一個自由中國的信念、為今天擁有中華民國於台澎金馬的民主和平榮景，頂著槍林彈雨向前衝鋒、誓死奮戰，打出一場老兵口中「連政府都不相信能夠贏的」轟轟烈烈勝仗。

▲有網友發現郭台銘的當兵照，超像藝人郭子乾。（資料照／記者張一中攝）

郭台銘透露，40多年前他在金門服役時，兩岸情勢依舊緊張，望著不斷拍打沙灘的海潮，可遙想見當年一波波踏上海岸的共軍攻勢如何猛烈，而夕陽的餘暉也讓他想到國軍前輩當年血染朝陽的情景，才讓今天的你我擁有自由的藍天，「為什麼我們竟然因著眼前的政治口水，遺忘當年前人付出的血汗？」

郭台銘強調，台灣光復74週年，也是金門古寧頭戰役70週年，70年來共同走過許多不同的時代、一起承受傷痛、面對危局、艱苦打拼，也孕育下一個世代，「我們的家在這裡，儘管彼此有這樣那樣的分歧，我期待我們留給子孫的，是令人驕傲的記憶與值得守護一起守護的東西：那便是自由、便是和平」。

郭台銘表示，在這個特別的日子，要對中華民國國軍保家衛國的英勇氣節獻上感謝，也期盼將來的三軍統帥，別到選前才想起或是直接失憶，忽視得來不易的自由民主曾經付出何等代價；不要因政治鬥爭而刻意遺忘，或因此害怕想起歷史的真相；從光復台灣到古寧頭大捷，國軍與國人同胞共同奠定的中華民國對台灣主權以及自由和平的生活方式，不容挑戰。

最後，郭台銘想說，縱使內外局勢紛擾、天下仍未太平，都應當共同慶賀這個光輝十月，以此榮耀對前人的崇敬記憶、持守對子孫的堅定承諾，撫今追昔，珍惜自由，守護和平。

郭台銘也PO出40多年前的當兵照，讓不少網友直言「有沒有人覺得這張其實也有明星臉，有點像⋯⋯郭子乾」、「失散多年兄弟」。被網友Tag的藝人郭子乾也親自回應「這是郭台銘當兵照」。

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