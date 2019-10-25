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支持者台下替楊世光連署　郁慕明台上喊「新黨支持韓國瑜」

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▲▼新黨《庶民起義 台灣再光復》大會-郁慕明。（圖／記者黃克翔攝）

▲新黨黨主席郁慕明。（圖／記者黃克翔攝）

記者林銘翰／台北報導

10月25日是台灣光復節，新黨晚間在凱達格蘭大道舉行「庶民起義，台灣再光復」活動，訴求「庶民公審蔡英文，全民下架民進榜」。新黨主席郁慕明呼籲支持者，將選票集中投給國民黨總統候選人韓國瑜，在明年大選才能夠下架民進黨、拉下總統蔡英文，現場也擺起攤位替新黨總統參選人楊世光進行連署。

新黨25日晚間6時於凱道舉行「庶民起義，台灣再光復」活動，訴求「庶民公審蔡英文，全民下架民進榜」，活動共區分為兩階段，第一階段為「庶民公審蔡英文」，開放各行民眾上台發表演說；第二階段為「全民下架民進黨」，安排新黨主席郁慕明、副主席李勝峰及楊世光等人發表演講。

郁慕明表示，國民黨當初在總統初選期間他就公開表明，國民黨的家務事新黨絕不介入，但是在國民黨初選選出韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘確定不參選後，新黨就必須支持韓國瑜。郁慕明說，韓國瑜並不等於國民黨，他呼籲各政黨將力量團結起來、將選票集中支持韓國瑜，明年才能順利拉下民進黨與蔡英文。

郁慕明還說，討厭民進黨的並不只有新黨，不少民進黨的同志也非常不滿蔡英文，因為「蔡英文害了他們」，他呼籲大家將選票集中投給韓國瑜，大家一起下架民進黨。

▲▼ 新黨《庶民起義 台灣再光復》大會-鄭師誠。（圖／記者黃克翔攝）

▲資深媒體人鄭師誠也到場力挺。（圖／記者黃克翔攝）

楊世光則說，現在唯一的目標就是把民進黨拉下來，自己比韓國瑜多的是頭髮、熱血和青春，呼籲所以支持者團結所有的力量，以大局為重拉下蔡英文，「在我內心裡不管是誰，只要能夠把民進黨拉下來就一起支持他」。楊世光認為，未來在政見辯論的舞台上，唯有自己能夠講出韓國瑜不敢講的話，真正挑戰蔡英文。

楊世光也批評，許多藍營人士動員為前副總統呂秀蓮連署參選總統，質疑「呂秀蓮在辯論台上會打蔡英文還是消遣韓國瑜」？他認為所有國民黨以及熱愛中華民國的同胞，戰場不該被蔡英文與行政院長蘇貞昌等人牽著走，最該反省的就是幫呂秀蓮連署的藍軍長輩們。

▼資深媒體人黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼新黨《庶民起義 台灣再光復》大會-黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

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