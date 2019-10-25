台灣光復歷史不能忘　洪秀柱參訪西來庵原址及司法博物館

▲台南市立委參選人洪秀柱，在台灣光復節參訪西來庵原址及司法博物館，直指這是一個值得紀念的日子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

10月25日是台灣光復節，台南市立委參選人洪秀柱參訪西來庵原址及司法博物館，洪秀柱指出，台灣從日本殖民政府手中光復，是先民前仆後繼、國民政府8年抗戰，以血淚換來結束台灣被殖民統治，這是一個值得紀念的日子。

洪秀柱說，西來庵因為抗日致使廟毀人亡、數千人受難遇害，只是抗日血淚歷史的一頁，台灣光復紀念歌的歌詞裡，就教我們要「不能忘、細思量」。現在還有多少人記得今天是台灣光復節？有人把「光復」說成了「終戰」，甚至還還質疑光復節的正確性、正當性，在民進黨執政下的歷史教科書，不但不喜歡提到中華民國，還出現了「台灣地位未定論」。政權流失，歷史也跟著被扭曲、掩沒。

洪秀柱說，先民用血淚捍衛主權，現在的蔡政府，卻為了政一黨之私，輕易的自我矮化司法主權。近日港人陳同佳案沸沸揚揚，民進黨一路操作香港「反送中」事件，接著又是「反送台」，見到民意反彈就立場丕變，為了騙選票，完全進退失據。赤裸裸的上演司法為政治服務的鬧劇。

洪秀柱指出，台灣光復紀念歌唱「張燈結彩喜洋洋，光復歌兒大家唱！」台灣光復74年了，這本來這個值得國人張燈結彩紀念的日子，現在的內外形勢卻讓人顯得格外的沉重。西來庵的烈士英靈有知，能夠喚起大家正視台灣各時代的歷史，緬懷抗日先烈、珍惜文化資產，不要為一時的政治私利扭曲先人的血淚，我們唯有知道我們從哪裡來的，我們才知道我們要往那裡去。

洪秀柱表示，1915年，日本殖民政府在舊台南地方法院內審理規模最大、犧牲人數最多的「西來庵事件」，在這座法院裡、在這個法庭裡，將台灣歷史劃下了無法抹滅的刻痕。

台南地方法院創建於1912年，從1915年西來庵事件的余清芳以來，歷經不同政權、司法制度、甚至不同語言，寫下在塊土地上超過一個世紀的無數點點滴滴故事，這裡是一處跨越時代的法治教育場所，未來要給予更多的支持。

洪秀柱強調，台南司法博物館一處具有歷史意義與實踐正義的空間，她認為我們要誠實的面對歷史，不要為了選票扭曲歷史。我們要推動的轉型正義，不應該對抗日事件失憶。我們要堅守的民主法治，不要司法當工具的政治。我們捍衛中華民國憲法，不要毀憲亂政的民進黨。