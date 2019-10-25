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快訊／綺綺生回來了！施景中感動PO文：記不記得我？　網鼻酸

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▲▼施景中、綺綺。（圖／翻攝施景中臉書）

▲施景中說，綺綺回來了。（圖／翻攝施景中臉書）

記者柯振中／綜合報導

10歲女童綺綺去年因複雜先天心臟病去世，讓許多人感到不捨。不過台大醫院婦產科醫師施景中早前說到，「我有感覺，她快要回來了！」距離施景中的預言約4個月的時間，綺綺的母親25日順利生下一名女嬰，讓施在臉書上說，綺綺真的回來了，「等10年或20年後，說不定寶寶真的會想起這一切，來跟我說：『醫生阿伯，我回來找你了』。」

10歲的綺綺患有先天性心臟病，但她沒有因此意志消沉，當時不但在課業上名列前茅，還創作了「綺綺的恐龍綺想世界」Line貼圖，積極面對人生挑戰的態度讓網友相當感動。不幸的是，綺綺去年暑假進行心臟手術時，卻再也沒醒過來。

請繼續往下閱讀...

施景中當時說明，他抵達加護病房時，綺綺的心電圖曲線已經變平，他在綺綺耳邊道別後，綺綺的心跳一度恢復到40多，眼眶還流出眼淚，但不久後仍回天乏術。

▼綺綺當時做出「綺綺的恐龍綺想世界」貼圖爆紅。（圖／施景中授權提供）

▲▼綺綺創下1500萬銷售！綺爸收「2貼圖獎盃」聽心臟超音波…哽咽：她是再來人。（圖／施景中授權提供）

施景中指出，綺綺去世後，父母想要再續親緣，因此跑到醫院找他詢問備孕的事宜，「今年三月初，媽媽在她過世後，第二次夢到綺綺，夢到她開心的跟她們一起聊天，隔了一週媽媽就發現她懷孕了！我聽到消息，我真的相信她回來了。」

施景中提到，雖然比預產期還早，且過程有些波折，但他仍順利接生，「把綺綺後身，順利地接到這世界上」。在手術台上時，施景中問寶寶「妳是綺綺嗎」，但寶寶沒有回應，繼續放聲大哭，讓施景中不禁感嘆，「人說菩薩有隔胎之迷，想來她可能來之前，喝了忘川水或孟婆湯，上輩子的記憶暫時被蒙蔽了。」

▼施景中分享綺綺的勇敢故事，感動許多人。（圖／施景中提供）

▲▼施景中分享綺綺的勇敢故事，感動許多人。（圖／施景中提供）

雖然寶寶不斷大哭，但一到媽媽身邊，立刻停止哭聲，讓施景中不禁聯想，「妳是想起來了嗎？有沒有很熟悉？」施景中說到，下了手術台後，他抱著剛出生的寶寶，寶寶也盯著他看，「父母是非常開明溫和的人，不會把祂當綺綺教養。但媽媽說等祂長大後，會告訴祂這一切。」

最後，施景中說，「等10年或20年後，說不定寶寶真的會想起這一切，來跟我說：『醫生阿伯，我回來找你了』。」

眾多網友看完後，紛紛鼻酸回應，「這故事的走向、越來越美好了」、「感動！祝福寶寶健康平安一切順利」、「好感人！祝福孩子平安健康快快樂樂」、「可愛恐龍妹妹回來了」、「這個故事好美好感人」、「好感動，眼淚忍不住掉出來，祝福孩子」。

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