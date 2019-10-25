衝破南關柱守台灣　挺柱聖戰助講團成立

▲挺柱聖戰助講團，要前往台南掃街拜票，宣傳理念替柱柱姐拉票輔選，齊心宣示挺柱衝破南關，柱守台灣，打一場漂亮的聖戰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為支持洪秀柱真誠勇敢挑戰最艱困的台南立委選區，提振了藍營基層士氣，並感謝柱柱姊過去培育許多青年種子無私用心，10月25日在台大校友會館成立「衝破南關•柱守台灣，挺柱聖戰助講團」，要前往台南宣傳理念，替柱柱姐拉票輔選，齊心宣示挺柱衝破南關，柱守台灣，打一場漂亮的聖戰。

為感謝不分南北遠到集結的夥伴，國民黨前主席也是台南市立委參選人洪秀柱，特地調整了部分的選舉行程安排，返回台北出席這場深具意義的記者會。並在大家的圍繞鼓勵之下，正式宣布：「衝破南關，柱守台灣！全國最大助講團上線啦！」

洪秀柱競選團隊說明，國民黨前主席洪秀柱挑戰台南全國最艱困的立委選區，大大提振了藍營士氣，自9月獲國民黨中央確定提名後，一支穿雲鐵柱箭射出，前副主席、祕書長、多位青壯立委、各縣市正副議長、議員與鄉鎮市長、媒體人及基層民代陸續主動聯繫柱柱姊的輔選團隊，表示希望能前往幫忙，認領責任區掃街或助講，挺柱輔選衝破南關，這也是競選團隊選擇光復節舉辦這場記者會的緣由。

衝破南關一戰，也為2020選戰的特別指標。4年前曾有挺柱的6、7年級生組成過「青秀柱講團」和「陸軍小步兵」，2020挺柱選立委的「聖戰助講團」日後除了會到台南廟口開講，還會分配責任里為柱柱姐與韓國瑜及黨籍立委候選人催票，另一方面，著眼於台南鄉親分布各縣市，又或縣市有親友在台南，希望透過大家齊心宣揚洪秀柱在台南參選理念與精神，由外而內，請外地的支持者呼籲台南鄉親發動支持柱柱姐與本黨其他候選人，結合眾人力量深入地方，相信這不僅是一場區域立委選舉，更是中華民國生死存亡最重要的一役。2020我們一定要贏！讓民進黨下架，蔡英文下架。