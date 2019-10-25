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高市勞工局認為「徵人、限女性」罰鍰過高要修法　勞動部回應了

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部今日回應高雄市勞工局的修法建議。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

高雄市有間小吃店在臉書上PO出徵人啟事，由於註明「限女性」，就被高雄市勞工局依違反就業服務法，重罰30萬元，後來考量小吃店規模，因此引援相關減罰機制轉請委員會量酌，減裁為10萬，高雄市勞工局希望中央修法降低罰鍰。對此，勞動部回應，目前立法委員邱志偉等人已提案修正《性別工作平等法》及《就業服務法》相關罰則，擬將最低處罰額度下修為3萬元，將會尊重立法院審議結果。

高雄市勞工局今（25）日指出，早在6月時就「限女性」條款行文到中央建議修法，但卻慘遭「打槍」，中央堅持靠重罰才能改善就業岐視，因此希望勞動部「苦民所苦」，可以多替全國上萬家小店家著想，設法修改不合理的法令。

請繼續往下閱讀...

勞動部今日也做出回應，在103年時，是由親民黨及國民黨籍立法委員提案，將《性別工作平等法》有關性別歧視的罰鍰修正，與《就業服務法》就業歧視的罰鍰額度一致，同為最低新臺幣30萬元，最高150萬元。當時，修法提高裁罰額度，目的在於降少性別歧視發生。

不過，勞動部也說，地方主管機關仍可考量實際個案，依照《行政罰法》第18條相關規定，就違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得的利益，衡酌增減裁罰額度。地方主管機關亦可針對轄內事業單位加強宣導，減少違法情事發生。

最後，勞動部強調，目前立法委員邱志偉等人已提案修正《性別工作平等法》及《就業服務法》相關罰則，擬將最低處罰額度下修為3萬元，將會尊重立法院審議結果。

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