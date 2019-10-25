▲ 新北市圖「閱讀素養培力公益計畫」，弱勢學童新課綱免煩惱。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

108課綱正式上路！新北市立圖書館特別展開「閱讀素養培力公益計畫」，與「PaGamO素養品學堂線上學習平台」合作，將免費提供新北市低收入戶、中低收入戶、高風險家庭、身心障礙學生，免費申請使用 PaGamO 平台，讓弱勢學童透過有趣的「遊戲式學習」，培養閱讀理解與思考探究的能力。

新北市課後陪讀服務自2103年11月開始照顧弱勢學童的用餐及課業學習，6年來共服務學童超過7萬人次，發出2萬3000餘張餐券；因應108課綱素養導向的教育趨勢，此次特別與「PaGamO素養品學堂線上學習平台」合作，展開「閱讀素養培力公益計畫」，25日由新北市文化局長蔡佳芬與臺大教授、幫你優（Bonio）公司執行長葉丙成共同簽訂合作備忘錄。

▲ 新北市弱勢學童免費申請使用「PaGamO素養品學堂線上學習平台」培養閱讀。

文化局長蔡佳芬表示，新北市「閱讀素養培力公益計畫」將免費提供新北市小學四年級以上的學童，跨領域的線上閱讀素養練習，希望透過數位學習的方式，協助弱勢學童增進閱讀能力。藉由產官的結合，讓弱勢學童可以透過導入遊戲的數位學習模式，提高學習的意願與熱情，深化閱讀能力。

新北市「閱讀素養培力公益計畫」免費提供新北市低收入戶、中低收入戶、高風險家庭、身心障礙的國小4年級至高中學生申請使用「PaGamO 素養品學堂閱讀理解線上養成服務」學習資源，只要攜帶學生證、弱勢證明等相關資料，即可於指定圖書館服務櫃檯免費申請帳號，詳細資訊請上新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw/，洽詢電話：02-2953-7868。

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