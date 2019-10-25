延宕20年！　彰化市鐵路高架化終於通過　新設2座通勤站點

▲彰化市鐵路高架化通過審查將增設金馬及中央通勤站。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

讓彰化鄉親盼了20多年的彰化市鐵路高架化，終於傳出好消息，彰化縣長王惠美經過將近一年的努力，多次與中央協商，25日下午交通部召開「彰化市鐵路高架化可行性研究」審查會，由交通部政務次長黃玉霖主持會議，王惠美親自率縣府團隊北上爭取，並邀請縣籍立委共同爭取，終於獲交通部審查通過。

▲彰化縣長王惠美親自北上開會。（圖／彰化縣政府提供）

彰化市鐵路高架化未來將以原線高架四軌布設方式規劃，以符合全國環島鐵路網發展政策，高架路段為穿越國道3號後自金馬陸橋北側爬坡，過大埔截水溝後降坡，計9.5公里，總建設經費399億元。為擴大高架化效益，將新設金馬和中央2座通勤車站；扇形車庫將動態保存，並成立鐵道文化園區，兼具古蹟活化功能。

交通部後將續呈報行政院核定，全案將進入綜合規劃階段，縣府也將同步配合擬定變更彰化市都市計畫草案，宣告高架化工程進入實質開發程序。

王惠美說，彰化縣民期盼彰化市鐵路高架化已經20多年，彰化市幾十年來火車站前都沒有改變，鄉親對高架化期盼非常高，嘉義市區鐵路高架化民雄段已經審查通過，而彰化市人口數是民雄的三倍，如果通過彰化市鐵路高架化的話，CP值絕對是三倍以上。

▲彰化縣長王惠美親自北上與交通部開會。（圖／彰化縣政府提供）

彰化市鐵路高架化不只是交通建設，也是整個都市再造工程，配合火車站附近開發，縣府將站區劃分三區：鐵道文化專用區、車站專用區及商業區這三大開發單元，希望透過都更來進行整體開發，以火車站為中心，利用建築物立體多功能使用，將公共運輸運具整合，配合車站周遭交通設施與配套規劃，來節省旅客時間，並強化高架化沿線土地利用，提供彰化市舊城區所需要的商業、住宅及公共設施方面來徹底消弭鐵路設施的阻隔，帶動彰化市舊城區發展，縣府努力20年，如今終於實現願望。

▲未來將保存扇形車站。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美說，謝謝次長及交通部裡所有的長官及委員們對於鐵路高架化的支持，也感謝期間共同爭取的各級民代，這已經歷任過3屆的縣長，從100年到108年才終於有眉目，後續縣府也會依照次長及委員的指導，包括舊城區及大彰化車站計畫，朝這方向努力，期許給彰化市一個新的市容，讓鄉親都能有更多的空間做更好的生活品質，有一個好的經濟環境，大家一起來拚經濟，一起打造美好彰化、希望城市。

▲彰化縣長王惠與交通部次長黃玉霖合影。（圖／彰化縣政府提供）

黃玉霖表示，針對這個案子進行非常多的溝通，也解決非常多的問題，獲得委員會的共識，一致通過這個計畫，特別感謝委員會的支持，也要恭喜彰化縣為了這個案子光審查會就進行將近10年的時間，後續交通部與彰化縣政府及相關的單位還必須要繼續攜手合作，在綜合規劃的時候，也一起團結起來解決委員會所提供的各項建設性的建議。今天的委員會也展現專業給彰化，尤其是建城300年的歷史，對於車站的開發有非常多的期許，這個案子能夠通過是給予彰化建城300年最好的禮物，也是彰化建城300年之後一個最大的發展契機。

▲未來將保存扇形車站及增設2通勤站點。（圖／彰化縣政府提供）

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