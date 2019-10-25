三芝茭心好食光周末登場　「美人腿」白嫩鮮甜好滋味

▲ 三芝茭白筍產季到，週末產地行銷盛大展開。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

秋天是三芝茭白筍豐收的季節，新北市政府與三芝區農會合作，於10月26、27日兩日在三芝淺水灣公車站旁廣場辦理「三芝茭心好食光」產地行銷推廣，現場不僅有好玩的手作活動，體驗遊程，以及各式茭白筍美食與農特產品。

新北市的茭白筍是以赤殼種茭白筍為主要栽種品種，最大的特色是筍肉飽滿纖維細緻鮮甜，為讓農友彼此交流栽種技術，市府與三芝區農會首次舉辦茭白筍評鑑活動，總共分成帶殼組、剝殼組及甜筍王三大獎項，得獎名單將於27日於活動現場公布並頒獎。

▲ 當季最對時的30攤小農市集。

除此之外，26、27日活動現場，還有當季最對時的30攤小農市集，另現場也有茭白筍競標活動，由10元起標，民眾有機會以最低廉的價格帶走三芝美味的茭白筍哦！

活動現場還有剝茭白筍比賽及大胃王競賽，速度最快剝好或吃完的民眾就可獲得神秘小禮物，另外也可以參加集章茭心送好康，集滿2個章就可獲得體驗券，於活動指定茭白筍田區體驗採筍樂趣，集滿三個章的民眾，就可以免費體驗手創DIY活動（旅行化妝包250個、造型卡套370個、飲料杯套440個、手提便當袋400個等四款熱門DIY，四選一），數量有限，送完為止。

▲ 剝茭白筍比賽，速度最快剝好或吃完的民眾就可獲得神秘小禮物。

現場也規劃闖關活動及互動問答，闖關成功就有機會得到「限量版保溫便當袋」，回答問題就能獲得200元的「美食新茭點」優惠券，可於26、27日活動期間至淺水灣特約店家使用。

農業局長李玟表示，能夠培植出現在這樣白、甜、脆的茭白筍，不僅是因為老天賜給三芝區良好的天然環境，更是我們三芝區農民努力栽種的成果，新北市政府在此邀請大家，不妨趁著假日帶著家人來趟三芝農村小旅行， 活動詳情，請上臉書活動粉絲頁及活動官網：http://www.cpqweb.com/2019bamboo/洽詢。

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