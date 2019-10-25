還記得他嗎？「犀利哥」傳精神病復發　如今慘況曝光

圖文／鏡週刊

大家還記得2010年初，中國大陸有個乞丐，因為他獨特、有個性的衣著造型，搭配他冷酷有個性的表情，而紅遍全世界的「犀利哥」嗎？據陸媒報導，原本因爆紅而受僱走秀表演賺錢的他，如今又因精神疾病復發了，過上了和以前一樣的流浪生活。

談起犀利哥，本名程國榮的他當年粗獷的外在形象流傳到網絡上之後，吸引了很多人的注意，大家都說犀利哥的頹廢形象下隱藏著一顆硬漢的心。實際上當年的犀利哥的是一個精神病人，連自己家人都想不起來，後來透過網友的號召籌錢治療。恢復神智後的犀利哥被廠商相中他的高人氣，邀約走秀，一場走秀就有3萬人民幣進帳，讓他一瞬間從流浪街頭的乞丐，成了當紅炸子雞，可說是名利雙收。

但卻在2016年時傳出犀利哥再次失蹤，而且已有一年之久，如今再被發現他精神病復發，又回歸當年了流浪生活了。據《頭條》報導，犀利哥的家人表示，因為家庭經濟狀況根本是泥菩薩過江自身難保，無法承擔照顧一個精神病人，只得放任他自生自滅。有網友就感慨表示，當年的犀利哥「真的很火」，簡直是個傳說。

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