記者郭世賢／新北報導

2019新北市「世界民族大囍事」聯合婚禮將於27日登場，民政局特別推出Kuso短片，改編各國傳說的奇特祝福婚俗，搞笑演繹岳父為祝福女婿的種種奇葩行徑，來對比新北市聯合婚禮的簡單隆重，1次就可擁有滿滿的異國風祝福。

▲ 各國婚禮祝福百百款，新北聯合異國風婚禮通通有。（圖／新北市民政局提供，下同）

各種有趣的習俗中，「塗黑儀式」是準新郎和準新娘婚禮前1天全身被塗滿蜂蜜、羽毛和煤灰，因外觀狼狽不堪、人見人躲，據說可趨吉避凶得好運；還有駭人聽聞的「喝馬桶水」祝福，依據不可考風俗，新郎、新娘只要喝下從馬桶裡盛出來的殘液，就可獲得堅毅力量。

西方有特色婚禮習俗，東方文化亦不遑多讓，傳說中的「抽腳底板」習俗，在新婚之夜，新郎被藤條或木棍抽打腳底板，才能彰顯無上力量與美好品格。影片中，彪悍岳父拿著1公尺木棍不斷抽打新郎赤裸的腳底板，希望他在新婚之夜好好「發揮」，新郎此起彼落的哀號聲，讓新娘好是心疼。

▲ 新北聯合異國風婚禮通通有，還有駭人聽聞的「喝馬桶水」祝福。

配合影片，民政局也同步於臉書粉專「新北民政保平安」推出網路活動，只要在27日23時59分前至粉專貼文下方留言「新北聯合婚禮最讚～」及祝福新人的話，並標註Tag 3位好友，就有機會得到「鶴橋風月」精緻大阪燒兌換卷1份，限量50名。

民政局長柯慶忠表示，新北市聯合婚禮每年皆吸引大批新人前來共襄盛舉，不僅省去傳統婚禮的繁雜儀式，也協助新人邁向人生新階段。今年聯合婚禮以「世界民族大喜事」為主題，將於本週日在貢寮福容浪漫登場，新人將穿著世界各國民族服飾進場，並搭配民俗風情舞蹈，歡迎市民朋友一同觀禮。

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