特色產業徵才強強滾　近300人參加媒合率近6成

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，辦理的特色產業徵才，參加人數卻意外的多，是近期一般徵才最多的一次。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年底了，找工作的人應該會減少，但勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，10月25日辦理的特色產業徵才，參加人數卻意外的多，是近期一般徵才最多的一次，近300人參加，遞送履歷333人次，媒合人數180人次，媒合率近6成。

永康就業中心表示，當日設攤的廠商大部分為汽車零組件相關產業，但職缺相當多元，有技術員、機電維修專員、生管專員、設備技術士、助理技術員、倉管人員、會計、司機、清潔人員、作業員、包裝員等工作，今天來參加的民眾年輕人及中高年齡各半，其中以沒有技術性的作業員及組裝工，特別受民眾青睞。

25日有4家廠商拍攝了工作現場的影片，讓民眾了解工作的實際情形，增加民眾應徵的意願，金連揚企業人資莊小姐先生表示，以往徵才活動應徵的情形並不踴躍，今天特別感謝永康就業中心的人員拍攝工作現場影片，讓來參加的民眾觀看，他感覺到今天的面試特別的熱絡，共收了53張履歷，也找到公司想要的人才，今天收到最多履歷的分別為金連揚及亮鴻企業，共收到105張履歷，另外統一企業雖然提供的是短期的職缺，但薪資待遇不錯及工作時間較彈性，吸引想要兼職及打工的人員，也收了近20張履歷。

現場35歲的林先生目前仍在待業，但因家裡有事無法馬上上班，看到統一企業的職缺，可以先去打工一陣子，過年後再找自己想要的工作，而49歲的林小姐及53歲的邱先生，因年紀較大不好就業，而且又沒什麼一技之長，今天看了亮鴻的作業員職缺便前來應徵，38歲的黃先生以前有從事倉管相關工作的經驗，今天來應徵金連揚企業的倉管員工作，非常高興公司請他下個月初去報到，讓他覺得今天一大早來很值得，而且黃先生覺得，透過影片介紹公司的工作內容，讓他更了解工作，增加自己就業的信心，他覺得這樣的服務非常貼心。

永康就業中心表示，雖然年底工作機會較少，但仍有廠商持續缺工在找人才，如有就業需求的人，可以到永康就業中心，並且注意就業中心所提供的就業訊息。