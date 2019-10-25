卓榮泰喊話合作　柯文哲：民眾黨是讓台灣重新開機的機會

▲卓榮泰、柯文哲。（圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨主席卓榮泰25日上午表示，台北市長柯文哲應與民進黨善意合作，而不是在政策上對立，或言語挑釁。對此，柯文哲晚間透過臉書表示，追求人民最大福祉是他的中心思想，但當今台灣政壇長期藍綠對立與虛耗，而關鍵少數是讓台灣重新開機的機會。

柯文哲表示，對台灣人民有利的政策，北市府一向配合中央辦理，像是長照2.0的居家醫療、社會住宅，而年輕家長受惠的準公共化幼兒園比例，台北市全台灣最高；甚至是落實智慧城市、智慧教育、以及循環經濟等項目，北市府都努力配合，常常做到可以去中央部會領獎，顯示政策執行上獲得肯定。



柯文哲指出，台灣最大利益、人民的最大福祉，就是他的中心思想，只要是對人民有益的事，都不會因為意識形態而抵制、杯葛、不幫忙；當今台灣政壇的對立與虛耗，是藍綠長期混戰的問題，立院打架、推擠、丟水球、撕預算書等亂象，哪一項不是藍綠造成的？

柯文哲反問，這幾年國家空轉、效率不彰、預算執行率低落，甚至各地方的大小弊案，是小黨加入競合後才發生的嗎？這就是他高舉「國家治理」的原因，除了統獨議題，內政該準備的還是要準備好，用科學、理性和數據，取代口號、顏色與情緒。



柯文哲強調，三黨不過半，關鍵少數是讓台灣能夠重新開機的機會，在沒有政黨單獨過半的情況下，台灣民眾黨會以關鍵少數的力量，將議題從二元的藍綠對立，拉回理性論辯，只有創造一個可以對話的議事空間，台灣才能走出藍綠的泥淖。

►超越藍綠，就靠她了