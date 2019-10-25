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「U Cant Stop Me」VS.「嘉藥渣男」　嘉藥催出電競冠軍代表隊

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▲「YouCantStopMe」奪冠，將代表嘉南藥理大學，出征2020 Predator League 「英雄聯盟」校際盃台灣區決賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「YouCantStopMe」奪冠，將代表嘉南藥理大學，出征2020 Predator League 「英雄聯盟」校際盃台灣區決賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019嘉藥盃電競黑洞大賽於10月24日進入決賽，由「YouCantStopMe」與「嘉藥渣男」兩隊角逐冠亞軍，在激烈對抗後，「嘉藥渣男」隊不敵「YouCantStopMe」，由「YouCantStopMe」奪下冠軍。

▲「YouCantStopMe」奪冠，將代表嘉南藥理大學，出征2020 Predator League 「英雄聯盟」校際盃台灣區決賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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「YouCantStopMe」將代表嘉南藥理大學於12月13-15日出征2020 Predator League 「英雄聯盟」校際盃台灣區決賽，與其他好手一拚高下，為自己學校的榮譽而戰！

▲「YouCantStopMe」奪冠，將代表嘉南藥理大學，出征2020 Predator League 「英雄聯盟」校際盃台灣區決賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據最新統計，電玩遊戲事業的商機上看1521億美元，約4.6兆台幣的收益，玩家更多達25億人，全球電玩市場已超越電影和音樂事業的加總，掌握電競產業蓬勃發展趨勢，嘉藥攜手宏碁推廣校園電競，與Garenar、Intel合辦《英雄聯盟》校際盃，不僅要燃燒校園選手的無限熱情，培育未來電競賽事的相關人才，更活絡台灣電競環境，期待建立正面電玩文化。

▲「YouCantStopMe」奪冠，將代表嘉南藥理大學，出征2020 Predator League 「英雄聯盟」校際盃台灣區決賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

決賽在嘉藥「電競黑洞」舉辦，佔地逾60坪的「電競黑洞」，擁有具大型賽事的一流電競設備，採用宏碁電競桌機、曲面螢幕、頂級專用耳機和電競椅等設備外，也配置Acer數位看板、賽評主播臺及直播轉播臺等專業裝備以利進行賽事直播，除正式比賽用途外，更是學校數位內容與虛擬實境相關課程的實作場域。

▲「YouCantStopMe」奪冠，將代表嘉南藥理大學，出征2020 Predator League 「英雄聯盟」校際盃台灣區決賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥副校長兼研發長廖志祥特別到決賽現場感受熱烈氣氛，廖副校長肯定電競黑洞賽的舉辦能達到寓教娛樂，並培養選手、團隊互信與合作精神，更勉勵選手，最後不管比賽的結果如何，都要盡情享受比賽的氛圍，以賽會友。廖副校長也特別感謝Acer Predator、Garena、Intel等合作廠商的專業賽事輔導及現場指導贊助。

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