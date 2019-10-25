　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高中生「叼菸＋無照騎車」被記過　他聲請釋憲…大法官准他告學校

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲司法院外觀,憲法法庭,大法官小型會議室▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院憲法法庭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者王致凱／綜合報導

司法院大法官會議25日做出釋字第784號解釋，各級學校學生若認為其權力因學校管教措施而受到侵害，都可以依法提出行政訴訟救濟，沒有特別限制的必要，也不再限於遭「退學」處分的學生才可提起救濟。

根據司法院釋字第784號解釋理由書，台中長億高中一名張姓學生，先前因叼菸遭記小過，之後又因無照騎車遭記大過。張生不服提起救濟，台中高等行政法院、最高行政法院均依司法院釋字第382號解釋駁回，認為他受教育權力並未受到重大影響。

另外，新竹一名傅姓國中生則是先前因病未參加學校考試，雖然事後補考，但學校卻將其成績以7折計算。傅姓國中生不服，同樣提起行政訴訟，卻也被法院依第382號解釋駁回。上述兩案當事人均認為，釋字第382號解釋已經侵害其訴訟權利，因此向司法院聲請大法官釋憲。

大法官會議25日做出釋字第784號解釋，本於憲法第16條保障人民訴訟權之意旨，各級學校學生認其權利因學校之教育或管理等公權力措施而遭受侵害時，即使非屬退學或類此之處分，亦得按相關措施之性質，依法提起相應之行政爭訟程序以為救濟，無特別限制之必要。另外，釋字第382號解釋文應予變更。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
高中生「叼菸+無照騎車」不滿被記過　大法官准他告學校
余祥銓錄影淚崩！曝上節目原因「余苑綺要讓大家知道」
妻斷氣家中...躺棺送到火化爐口「竟眨眼呼吸」　他急喊：別燒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高中生「叼菸＋無照騎車」被記過　他聲請釋憲…大法官准他告學校

台北警執勤「公務車載女友」…攔民眾嗆聲：看什麼看！他氣炸拍照PO網

值勤警「紅燈撞飛」女騎士！責任歸屬曝光...「她7警3」　她暴怒：超不合理

她在外圍觀看…遭逮捕「列鬧事分子」　要警察澄清道歉並賠償

快訊／國道爆胎「陀螺轉」擦撞占2車道　駕駛皮挫：還好有綁安全帶

產婦死亡醫師挨告出庭　辱法官律師「配合演戲」上訴判更重

德撲賭場老闆嗆臨檢警：拿搜索票來啊！隔天警進門教他別亂許願

清晨開車恍神「連續衝撞9車」　男坦承打瞌睡面臨百萬元求償

頭份回收場大火黑煙直竄天際　風吹尖山國小400師生戴口罩上課

狂偷38台石虎相機！2嫌「用來觀察動物習性」起出打獵用具　警追回2萬筆資料

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

風田主持踩地雷惹本土劇大哥翻臉　騙局一曝光...立刻下跪崩潰爆哭！

李芷婷飆唱《聽海》彩排畫面曝光！　網友 :還好沒唱到這首

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

小禎離婚突告白「許永元以後靠你養」　網狂問許先生...直播公開真面目！

高中生「叼菸＋無照騎車」被記過　他聲請釋憲…大法官准他告學校

台北警執勤「公務車載女友」…攔民眾嗆聲：看什麼看！他氣炸拍照PO網

值勤警「紅燈撞飛」女騎士！責任歸屬曝光...「她7警3」　她暴怒：超不合理

她在外圍觀看…遭逮捕「列鬧事分子」　要警察澄清道歉並賠償

快訊／國道爆胎「陀螺轉」擦撞占2車道　駕駛皮挫：還好有綁安全帶

產婦死亡醫師挨告出庭　辱法官律師「配合演戲」上訴判更重

德撲賭場老闆嗆臨檢警：拿搜索票來啊！隔天警進門教他別亂許願

清晨開車恍神「連續衝撞9車」　男坦承打瞌睡面臨百萬元求償

頭份回收場大火黑煙直竄天際　風吹尖山國小400師生戴口罩上課

狂偷38台石虎相機！2嫌「用來觀察動物習性」起出打獵用具　警追回2萬筆資料

媽寶喊下腹痛痛！醫檢查「那邊亮亮的」…腸子一切開媽嚇壞：怎麼可能

Gogoro騎士「撿一綑小朋友」按療鬱喇叭狂追失主　千人讚爆：好心有好報

各國婚禮祝福百百款　新北聯合異國風婚禮通通有

獨／151林彥君認愛6歲差姐弟戀　不排斥閃婚...男友韓國歐巴身份曝光！

特色產業徵才強強滾　近300人參加媒合率近6成

花蓮新公車路線10/31前免費搭　南港、板橋直達客運2020年上路

商業周刊／「經濟晴雨表」菲商　遇上貿易戰跑最快台商

Pixel 4 XL拆解報告出爐　Soli雷達晶片小到差點找不到

39屍疑窒息或凍死至少12小時　警方追捕北愛黑幫3成員

高中生「叼菸＋無照騎車」被記過　他聲請釋憲…大法官准他告學校

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

社會熱門新聞

苗栗男灌高粱進警局18分鐘亡！家屬見屍崩潰

驚悚畫面曝剛　她騎車去面試慘被輾亡

友借車鬼切　女車主罰1.8萬還要扣照

瀝青車90°自撞　男被壓斷肢亡！

單親爸睡翻天　小二兒進不了家門睡公園

無良淫魔逼42女打停經針狂接客　

首例！路邊攤拒繳罰單　商品全被查封

陸男跳機入台　撕毀護照拒回中受審

台南安南區住宅火災1死1重傷

狼父硬上12歲繼女28次　她淚求：想要單純父女關係

醉男遇流鶯開價1千5百元　相見歡傻眼：多一根

澎湖沁樂園將熄燈　全台公娼館剩桃園天天樂

賓士撿手機撞5車！住戶傻眼：3輛是我的

少年在警面前開槍　下秒到分局投案

更多熱門

相關新聞

他無照肇逃這關鍵二審改判無罪

他無照肇逃這關鍵二審改判無罪

劉姓男子酒駕遭吊扣駕照，期間無照駕駛跟潘姓外籍移工發生車禍後逃逸。一審認定他肇逃加上累犯，判處1年2月，他不服上訴。台中高分院依大法官會議「釋字第777號解釋」認為肇逃條文部分違憲，劉男雖有肇逃行為，但無過失，不構成肇事逃逸罪，改判無罪，全案仍可上訴。

軍公教年改釋憲 部分合憲「雙薪肥貓條款」違憲 世代正義與信賴保護之爭｜行動法庭 第29集

軍公教年改釋憲 部分合憲「雙薪肥貓條款」違憲 世代正義與信賴保護之爭｜行動法庭 第29集

【年改釋憲】魚死網破的司法公信力

【年改釋憲】魚死網破的司法公信力

國民黨要如何恢復軍公教被砍的年金？

國民黨要如何恢復軍公教被砍的年金？

年改釋憲讓「八二三」更悲壯

年改釋憲讓「八二三」更悲壯

關鍵字：

釋憲大法官釋字第784號

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

謝震武怒轟韓國瑜「謝祖武慘被出征」！

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

謝祖武被當謝震武回應了！

阿祖進浴室「整間血」國一弟驚人習慣曝光

風田白目亂問踩地雷！資深大哥翻臉開罵　他崩潰爆哭

韓粉罵「腦殘」完蛋了！　律師曝嚴重下場

更多

最夯影音

更多
foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」
陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面