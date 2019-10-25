值勤警「紅燈撞飛」女騎士！責任歸屬曝光...「她7警3」　她暴怒：超不合理

▲一名女網友上網爆料與警方發生車禍，卻遭到不合理對待。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



記者陳凱力／新竹報導

1名女網友po網《新竹爆料公社》，指稱她在7月6日當天騎車行經新竹市西大路及經國路口，正值綠燈直行期間，卻遭到北門派出所吳姓警員因騎警車追未戴安全帽的男子，而撞上她的機車，導致女網友韌帶斷裂且半月板撕裂開刀復健，只是事隔2個月，雙方仍無法和解，女網友怒po文，要求警方給予合理交待。北門派出所表示，因雙方無法和解，且和解金額差距過大，目前已將本案函送檢方偵辦。

▲北門派出所表示，因雙方無法和解，且和解金額差距過大，目前已將本案函送檢方偵辦。



女網友po文表示，7月6日騎機車經過經國路二段與西大路口時，她與正在追未戴安全帽而闖紅燈的北門派出所吳姓警員發生車禍，車禍發生當時自己是以時速20~30綠燈直行，而吳姓員警的時速至少在70以上，甚至未煞車直接撞上她的左側。

女網友抱怨，當時她倒在地上，覺得左腳痛到站不起來，到了醫院急診室後，北門派出所所長還喝斥他的警員也受傷，讓她感到莫名其妙，警方甚至下令「不許po文以防止警察形象受損」。

▲女網友控訴，每回復健自己都非常痛苦，復健遙遙無期，但今天警方違規了卻還把所有責任推卸在她身上，讓她覺得完全不合理，

女網友控訴「談賠償才是真正惡夢開始，原來警察可以官官相護掩蓋事實並且顛倒是非？」，她說，案發到8月間，她的韌帶斷裂、半月板撕裂需開刀修復並在術後持續復健，以及接受膝關節鏡清創及內側韌帶重建手術，一直到現在都還在復健。但是，交通初判表上卻註明她涉嫌違反號誌管制指揮，而警方的過失卻僅是那小小未注意路況。

女網友認為，自己是在路況清楚又看到對向的強況才行駛出去，也確實沒聽到鳴笛聲，就算警方是在執行公務，但時速7、80還行駛在快車道，又在路口處未減速直接撞上自己，誰有辦法及時閃避？但最後對方的保險公司竟表示，按比例她要負責70%、警方30%，也讓她不禁想問：「身為警察與民眾發生行車糾紛是這樣處理事情的嗎？」

女網友表示，每回復健自己都非常痛苦，復健遙遙無期，但今天警方違規了卻還把所有責任推卸在她身上，讓她覺得完全不合理，更表示，自己並非獅子大開口，只希望可以得到一個合理的處理。北門派出所表示，因雙方無法和解，且和解金額差距過大，目前已將本案函送檢方偵辦。

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