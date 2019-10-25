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12尊媽祖同桌饗宴　桃園慈護宮建醮慶典揭序

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▲12尊媽祖同桌饗宴，為桃園慈護宮建醮慶典揭序。（圖／陳建松提供）

▲12尊媽祖同桌饗宴，為桃園慈護宮建醮慶典揭序。（圖／陳建松提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「恭請北港媽、新港媽、鹿港媽…入席，享用素食宴。」桃園慈護宮30年一次的祈安建醮慶典，將於11月15日一連舉行5天，建醮委員會主委吳正宗25日帶領執行副主委簡征潭等12位慶典籌備人員，穿著傳統長袍馬褂恭敬請出長年和慈護宮交流結盟的全台12間媽祖廟主神，一一入席後，再端出12道素食料理，為祈安建醮盛典揭序。▲12尊媽祖同桌饗宴，為桃園慈護宮建醮慶典揭序。（圖／陳建松提供）

位於桃園火車站前的桃園慈護宮，是北桃園的媽祖信仰中心，轄管區域涵蓋桃園傳統十五街庄有桃園區、八德區和鄰近的龜山及蘆竹區，信眾敬稱為「桃園媽」。長年來，慈護宮與全台12間供奉媽祖宮廟互有結盟、交流，該些宮廟主神亦有分身駐駕慈護宮，在眾媽祖神威庇佑下，香火鼎盛，信眾分佈海內外各地。

▲12尊媽祖同桌饗宴，為桃園慈護宮建醮慶典揭序。（圖／陳建松提供）

▲搭建在桃園區風禾公園旁的總醮壇。（圖／陳建松提供）

慶典籌備機動組成員詹明晟說，慈護宮30年一次的祈安建醮慶典，醮典最大的特色是搭建在桃園區風禾公園旁的總醮壇，共有5個醮壇排成五行太極醮壇形狀，包括觀音壇、天師壇、北帝壇、城隍壇和福德壇，以及玉皇壇等，是全國最具特色的醮壇，宛如元宵燈會般的精彩布置，主壇高75尺，面寬150尺。▲12尊媽祖同桌饗宴，為桃園慈護宮建醮慶典揭序。（圖／陳建松提供）

建醮慶典期間5天全面推動素齋素食，同時推出「醮」文化系列活動：有書法比賽、寫生比賽、獅頭彩繪活動、市民歌唱大賞、民俗陣頭文化展演等，分別由南門國小、文山國小和成功國小承辦，即日起分別展開；另外，慈護宮特別結合鄉土戶外教學活動，於11月4日開始受理桃園區、龜山區和八德區4,000名的國小學童參加導覽課程。

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