台北警執勤「公務車載女友」…攔民眾嗆聲：看什麼看！他氣炸拍照PO網

▲警察騎公務車載女友。（圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」）



網搜小組／柯振中報導

「如果是執勤中用公務車沒問題，可是車上載女友那又是執勤中擅離職守」台北一名網友25日爆料，自己行經萬華區長沙街二段時，被一名「騎公務車載女友」的員警嗆「看什麼看」，讓他氣炸蒐證PO網，也讓眾多網友看傻回應，「有夠囂張，支持投訴。」

這名原PO在臉書社團「爆怨公社」中說明，自己在該路口等紅燈時，發現隔壁的員警後座坐著不明人士，因此好奇多看了幾眼，沒想到該名員警突然冒出一句「看什麼看」，讓他當場傻眼，「我還以為遇到小屁孩嗆聲，還是假警察。」

▼警察騎公務車載女友。（圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」）



被嗆聲後，原PO回應，「怎麼了嗎？我有違規還是違法嗎？我也沒看你，要不要靠邊，要不要靠邊了解？」這名員警則說，「你妨礙自由哦？」

原PO說到，當時他很怕被惡意栽贓，且若對方是假警察，還可以提供證物，因此拿出手機開始照相，「此時員警就說我騎車用手機，他在前面路口也有看到。」

▼警察騎公務車載女友，還問民眾「看什麼看」。（圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」）



隨後，雙方騎到派出所旁邊，該名員警向原PO說明，依據警察職權行使法，請配合出示證件；原PO則回應，自己是蒐證，有事的話「進派出所說」，「我就不理他，走進去，他就說『不會有人鳥你，請你配合開單』。」

該名員警說完話後，有一名派出所主管出面了解，才知道原來該員警後座載的是女朋友，讓原PO氣炸回應，「公務車可以載女友嗎？」對此，載女友員警則說，「可以、合法。」

▼原PO說明警察騎公務車載女友的情況。（圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」）



原PO最後強調，「如果是執勤中，使用公務車沒問題，可是車上載女友那又是執勤中擅離職守，非值勤中使用公務車載女友。圖利罪。又穿警察制服，服儀不整，也希望相關單位依法辦理，如跟上去蒐證有需開罰我會配合。」

眾多網友看完後紛紛回應，「我以為這是在玩角色扮演」、「對耶，公務車可以載女友喔」、「那要不要開警車載他女友上下班啊」、「上班時間還可載女友兜風」、「投訴吧記申誡，白目要看情況還這麼屁」、「沒事嗆民眾！我覺得員警心態很有事」、「哇警察好大，公務車可以載女友」。

▼警察騎公務車載女友，網友的回應。（圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」）



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