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陸客9月衰退46.8％跌入旅遊寒冬　學者曝下一波「更慘時間點」

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▲▼夜市,攤販,觀光客,陸客,士林夜市。（圖／記者張一中攝）

▲陸客來台自由行、團客限縮，旅遊業哀鴻遍野。（示意圖／記者張一中攝）

記者胡順惠／台北報導

受到反送中及2020大選將近影響，陸客8月起來台自由行、團客接連限縮，讓台灣旅遊業哀鴻遍野，交通部觀光局也趕緊撒出36億元推國旅。交通部觀光局25日公布今年9月來台旅客人數，其中陸客9月僅11.6萬餘人，較去年同期衰退46.8％，連帶影響總來台人數負成長5％，若與7月未受禁令影響時相比，也衰退64％。

據觀光局統計顯示，今年9月份來台旅客共79.4萬餘人，較去年同期減少4.2萬餘人，其中陸客少掉10.2萬餘人，馬來西亞、越南、印尼、港澳來台人數共約減少1.3萬餘人，其餘日本、韓國、菲律賓、泰國、新加坡等亞洲主要市場則呈現成長態勢，但最後9月份仍呈現負成長5％。

請繼續往下閱讀...

另外，1至9月來台累計人數有879萬1376人，較去年同期成長10.4％。觀察統計數據，來台主要客源的亞洲地區國家中，除了越南衰退以外，其餘均持續成長，陸客部分1至9月有239.8萬人次，較去年同期成長19.1％。

▲▼9月份來台旅客人數與成長率。（圖／前瞻觀光政策研究室製表）

▲9月份來台旅客人數與成長率。（圖／前瞻觀光政策研究室製表）

先前專家學者已預測，來台自由行及團客等限縮禁令，要等到9月份才會開始影響，從最新公布數據的確驗證此說法。7月份未頒布限縮禁令時，統計數據顯示，大陸來台旅客為32萬2444人，但9月只剩11.6萬餘人，大大縮減20萬人、64％左右。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，陸客限縮已經發威，9月不一定是最嚴重的，因為9月自由行旅客還有3萬多人，10月初還有一波「十一連假」的旅客，連假過後來台陸客會更少，幾乎見底，但不管中國大陸在大選後如何決定，台灣仍要積極開發新市場，且不僅限於新南向，東向、南向、北向都要開發，預計選後兩岸會進入新的互動階段。

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