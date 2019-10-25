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網路媒體的浪潮　媒體人與世新學生談新聞產業在社群衝擊下的生存之道

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▲▼ 風傳媒總主筆--夏珍，至世新大學分享社群媒體對新聞的重要性 。（圖／世新大學提供）

▲陳清河副校長（左）、胡全威系主任（右）頒發感謝狀給夏珍。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

世新大學口語傳播學系與台灣記者協會共同主辦的「口語演述：社群傳播專題」系列演講。今日邀請到風傳媒總主筆―夏珍和學生分享新聞產業在社群媒體蓬勃發展之下的生存之道。夏珍從媒體人的角度，分享她從傳統媒體轉往新媒體後，如何根據不同的受眾，在新聞的篩選及發佈上做出調整，吸引讀者的關注。

夏珍指出，網路媒體看似是當下發展的新趨勢，但事實上，1995年，當時的《中國時報》就推出電子報。2000年時也有純網路流通的《明日報》，當時轟動一時，最後因資源耗盡，短短一年便結束了。夏珍指出，原因就在於「社群媒體」在當時並不興盛，電腦、智慧手機的普及率也不高，人們觀看新聞的習慣還沒有改變，因此，網路媒體還沒有成為主流。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 風傳媒總主筆--夏珍，至世新大學分享社群媒體對新聞的重要性 。（圖／世新大學提供）

▲課程結束後夏珍與同學們合影留念。（圖／世新大學提供）

夏珍接著和學生分享，風傳媒自2014年2月創辦後，原本也是即為有限的點閱數，但是在創辦一個月後，三月時恰好發太陽花學運。《風傳媒》以網路媒體的優勢，成為當時第一時間發布學生佔領立法院報導的媒體，可以即時上線當時佔領議場的照片與文字。這就讓風傳媒網站的點擊率創下新高，甚至造成《風傳媒》的網站大當機。他們當時也當機立斷，轉而將新聞直接發布在臉書上。這也讓原本不到萬人關注的粉絲專頁，經過太陽花學運後，急速成長。至今臉書已有70萬人按讚，也奠定了《風傳媒》在新媒體上的基礎。夏珍提醒同學，社群平台對於新聞的重要性，發布所有新聞並不是自己喜歡就好，而是要讓大家「想看」、「想分享」才能夠觸及更多受眾。

▲▼ 風傳媒總主筆--夏珍，至世新大學分享社群媒體對新聞的重要性 。（圖／世新大學提供）

▲課程結束同學們踴躍發問。（圖／世新大學提供）

夏珍也提到自報禁開放後，興盛的報紙很多，但經過30年之後卻只剩下4大報。而現今的網路媒體也是創立容易，但創生、結束的節奏也比過往更加快速。許多網路平台會透過以海量資訊的方式爭取點擊率，但夏珍認為，這並不一定是新網路時代經營的正確生存方式。因為在海量資訊來臨的同時，民眾根本無法在一天之內消化那麼多則新聞。因此應該要思考是要「提供什麼樣的新聞」、給「什麼樣的人看」，找出自身品牌的定位及受眾才是讓新媒體生存的重要之法。

雖然強調分眾訴求，但是另方面，也不能太過自我侷限。夏珍提到，媒體並不是政黨的喉舌，如果只單一報導、偏向某政黨，這是很難生存的。因為民眾好惡也容易因應時事而改變，因此新聞不能只單靠政黨其中一方、在社群的同溫層取暖，這樣很容易被取代或被厭惡而放棄。因此，媒體還是應該要廣納多元意見，維持平台的功能，才是較佳的生存之道。

▲▼ 風傳媒總主筆--夏珍，至世新大學分享社群媒體對新聞的重要性 。（圖／世新大學提供）

▲風傳媒總主筆夏珍至世新大學分享社群媒體對新聞的重要性。（圖／世新大學提供）

夏珍最後也提到，雖然風傳媒是因臉書而起，但近年來臉書演算法不斷改變。因此貼文的形式也被迫要跟著改變，否則使用社群媒體的讀者會流失。舉例來說，當臉書演算法偏好影音貼文時，《風傳媒》就成立影音小組，吸引讀者的點擊。雖然與原先純政治性報導、評論有些差異，但這卻讓《風傳媒》臉書粉絲從20萬人次在短短半年內翻倍成長。

不過，夏珍也說，在適應新時代讀者口味的同時，雖然要有些彈性變化。但是，《風傳媒》一路走來，一直主要是著重在對於政治新聞的深入報導，這是在資訊洪流中找到自我定位。這也是目前《風傳媒》在諸多媒體中表現亮眼的生存之道。
 

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