騎入貨櫃車「致命內輪差」遭爆頭　成大畢業生趕面試慘死

記者趙蔡州／綜合報導

台中市又傳出「內輪差」輾死人的車禍意外。一名22歲陳姓女學生剛從成大畢業，7日她騎車要前往一間國小面試，但途中與一輛同樣要轉彎的貨櫃車發生碰撞，摔車導致頭部被貨櫃車的後輪壓過當場慘死。警方研判，疑似是大車內輪差釀禍，33歲蘇姓駕駛沒有酒駕、沒有超載，訊後依過失致死罪送法辦。

據悉，陳女今年剛從成功大學畢業，7日上午9時她從苗栗苑裡鎮騎車出發，準備前往大同區某國小面試，不料行經到大甲區幼九路、右轉黎明路時，在外側慢車道與蘇男駕駛的貨櫃車發生擦撞，摔車後頭部被貨櫃車的後輪壓過慘死，她的家人聽聞噩耗後相當痛心、難以接受。

▲成大畢業生趕面試，闖入致命「內輪差」輾爆頭，當場死亡。（圖／民眾提供）

蘇男事後對警方供稱，轉彎時他真的沒有看到旁邊有機車。警方初步研判，蘇姓駕駛沒有酒駕，應該是因為大車內輪差的原因，才導致陳女摔車倒地後，遭大車的後輪輾壓當場身亡，詳細情況仍待後續釐清。

其實台中市日前才發生一對祖孫2人被砂石車輾斃的意外，追究原因就是大車的內輪差死角釀禍。為了提醒市民注意內輪差的危險，台中警方日前就特別出動警備車，用氣球假人示範內輪差的危險，希望民眾騎車時，盡量不要騎在大車旁邊，確保自身安全。

內輪差是指車輛轉彎時，前內輪與後內輪的轉彎半徑差距，而且車身越長、內輪差死角範圍就越大，像普通12公尺以上大車，轉彎時內輪差死角就有約7公尺的範圍，若大車轉彎時行人或騎士待在這個區域，極有可能會被大車捲入。

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