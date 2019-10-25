值勤載女友嗆路人！囂張「鷹眼帥警」身分曝光…曾半年破50案

▲台北一名原警騎公務車載女友，與路人發生口角。（圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」）



記者鄒鎮宇／台北報導

台北市一名網友25日行經萬華區長沙街二段時，發現後方一名員警騎公務車載女友，沒想到他甚麼都沒做竟被嗆「看甚麼看」、且到派出所投訴也「不會有人鳥你」等，讓網友氣炸。事後，該名員警的身分也被起底，竟是過去知名的「鷹眼帥警」。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」還原事情經過，當他等紅燈時，發現員警後方坐著一名女子，不禁多看幾眼，竟直接被嗆，「我還以為遇到小屁孩嗆聲，還是假警察」，氣得他拿出手機蒐證，反被該名員警說「騎車用手機」，雙方因此爆發口角。

▲該名員警的身分被起底，曾在半年內逮到50名通緝犯。（圖／翻攝爆怨公社、資料照）



原PO表示，他事後得知後座是原警的女友，並坦承騎車拿出手機拍照的確不對，他願意接受開罰，但無法接受值勤使用公務車載女友的事情，「圖利罪。又穿警察制服，服儀不整，也希望相關單位依法辦理，如跟上去蒐證有需開罰我會配合。」

事後，該名員警的身分也被起底，竟是2年前在6個月內逮捕50多名通緝犯的知名「鷹眼帥警」王彥尊，現在25歲的他在警專畢業後投入線上警力，因破案效率極佳，曾被萬華分局多次表揚，沒想到如今竟發生與民眾爭執的事件。

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