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桃市警局大溪交通分隊新建廳舍啟用　有效提升警政便民服務

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▲桃園市警局交通大隊大溪分隊新建廳舍25日舉行啟用儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局交通大隊大溪分隊新建廳舍25日舉行啟用儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通大隊大溪分隊新建辦公廳舍25日舉行啟用典禮，市長鄭文燦表示，大溪分隊原本與大溪分局圳頂派出所合署辦公，因廳舍狹窄難以負荷員警需求，在市府推動下終於順利新建地下1層、地上5層之辦公廳舍，總工程經費為7680萬元，未來將提供警察同仁寬敞舒適之辦公環境。

大溪交通分隊新建廳舍銜接八德、中壢、龍潭與石門地區必經要道，也是通往東西向快速公路與國道3號大溪交流道重要道路，廳舍啟用後，員警進駐可有效縮短前往交通事故現場時間，讓警政服務更迅速便利。

▲桃園市警局交通大隊大溪分隊新建廳舍25日啟用，市長鄭文燦期許為市民提供更便民服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局交通大隊大溪分隊新建廳舍25日啟用，市長鄭文燦期許為市民提供更便民服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，桃園市警民比為六都最高、警務繁重城市，市府積極改善員警廳舍，以提供安全優質的辦公處所與洽公環境，目前已完成包括桃園區同安派出所、桃園交通分隊，中壢區興國、普仁、自強派出所以及龜山區迴龍、大坑派出所、大溪區大溪分局等廳舍，讓桃園警察同仁為市民帶來更佳的服務與安定力量。

鄭文燦說，市警局於今年10月起擴編逾600名警力，其中交通大隊增補239名警力至各分隊，未來A1（死亡）、A2（受傷）、A3（車損）類之車禍事件，都將由交大所屬各分隊專責處理，讓治安與交通業務分流，以提高事故處理品質，基層派出所也能專注治安業務，可提升治安維護效能，減輕外勤員警工作負擔。

鄭文燦強調，市府近期在大溪區推行多項交通建設計畫，建置更友善與便捷交通環境，讓大溪交通脫胎換骨，如市府推動「大溪埔頂營區重劃案」已獲得內政部審議通過，由市府地政局重劃、交通局設置埔頂轉運站，做為捷運綠線埔頂支線起站，後續將延伸八德新市鎮至仁善國小地區；僑愛地區旁豐德路目前規劃設置國道三號大鶯豐德交流道，已將可行性評估報告提交至交通部審議，預計今年底前可以審查通過。

此外，市府還將積極敦促交通部辦理台66線快速道路延伸北二高工程事宜、捷工局亦持續辦理捷運綠線G01站延伸至大溪埔頂轉運站，目前均進入可行性規劃評估階段，各項建設陸續建置完畢，將來市民朋友前往埔頂、八德與大溪地區將更快速便利。

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