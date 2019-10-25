臺灣品牌前進MODE上海展　融合「永續時尚」打造2020春夏新裝

▲ TSUNG YU CHAN攤位洽談。（圖／紡拓會提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

2020SS上海時裝週以「感知多源」主題亮相，鼓勵多維度的靈感來源，探索未知的想像空間，推動創意，持續關注永續時尚等社會責任議題。

紡拓會表示，在經濟部國際貿易局的支持下，於上海時裝週期間辦理臺灣永續時尚服飾品聯合推廣盛大發表臺灣品牌2020春夏系列，與國際品牌同步展出最新服飾商品，展現台灣時尚的獨特魅力。

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本季MODE展以「再生Regeneration」為主題，首次與布料圖書館Textile Library打造「有料SPACE空間」的特別展區，匯集27個設計師集合平臺，集合約576個設計師品牌參加。

紡拓會以「Taipei IN Style」連結臺灣品牌聯合推廣專區以「永續時尚」為主題，推出最新2020春夏系列作品，期以爭取跨海商機。本次參展品牌包含：CHERNG、Con brio、LESIS、Modigliani、TSUNG YU CHAN、XIANG RONG ZHAN等共六個品牌，作品皆結合環保概念、使用環保原料或製程，為地球盡心力。

▲ 買主試穿XIANG RONG ZHAN服飾。（圖／紡拓會提供）

紡拓會表示，10月10日VIP訂貨日及開展第一天，總參觀人數達3923人，買手及代理商占比64%，包括時尚選品店、採購代理以及百貨買家，採購力強，本次也遇到來自廣州百貨一尚門創始人及採購團隊，對於臺灣參展品牌表示高度興趣。另外大會特邀的紐約店家3NY買手，也特別蒞臨臺灣品牌專區下單，促成國內服裝、服飾品業者開拓新市場、提升品牌知名度、展現台灣時尚的獨特魅力、帶動整體時裝產業銷售和國際市場競爭力。

2019年10月11-14日舉行的MODE上海服裝服飾展，是上海時裝週主辦方官方展會，MODE SHANGHAI歷經10季的發展，累積4000品牌亮相，品牌來自日本、韓國、義大利、法國、英國、澳洲、芬蘭和比利時，累計逾八萬人次觀眾前來觀展，是具有影響力的國際商展。