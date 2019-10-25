Gogoro騎士「撿一綑小朋友」按療鬱喇叭狂追失主　千人讚爆：好心有好報

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名網友騎乘Gogoro行經新竹市光復路上時，在等紅燈期間見到前方騎士從左邊口袋掉出「一小綑小朋友」，Gogoro騎士見前方騎士才剛從銀行出來，掉出的「一綑小朋友」可能有急用，雖然無言，卻又擔心，因此趕快按下喇叭提醒對方，沒想到前方騎士並未聽到喇叭聲，反而在變換綠燈後往前駛離，Gogoro騎士見狀，趕快迅速撿起「一綑小朋友」邊按喇叭邊加速追上對方，最後終於順利將「一綑小朋友」送還給對方。

▲Gogoro騎士撿起一綑小朋友，追車上前還給失主。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



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這名Gogoro騎士貼文表示，「心存善念很重要，遇到一台機車剛從台新領錢出來，錢包掉了不知道，我撿起來的時候也無言了一下，一小綑小朋友，可能急著用錢，目測至少有3萬多吧，立刻追上去，也順便跟高商的小妹妹們道個歉，不好意思你們的餐我遲到了一下。」

影片中的確看到前方騎士的左邊口袋掉出一坨黑色不明物體，由於畫面解析度，並無法確認那一坨不明物體就是「一綑小朋友」，但是Gogoro騎士的善行還是被網友推爆，貼文1小時，獲得近千名網友按讚，更有近百則留言大讚「好人一生平安」、「好人會有好報的！你超棒的！」、「一個善念可能拯救了一個人、一個家庭，讚！」、「好棒，好心人」，也有網友讚Gogoro，「Gogoro就是加速快」、「狗肉吹油聲，聽起來就是爽」，也讓Gogoro意外成為亮點。

發文的gogoro莊姓騎士表示，自己是光復路八方雲集的員工，當時正趕著送餐給學生，看見前方騎士掉錢就直覺撿起追上前還給對方，對方失而復得後非常高興，不斷道謝說自己沒注意到，由於擔心學生們用餐時間有限，擔心她們久等，也並未與失主多談，隨即駕車離開，到了送餐地點後果然讓學生們小等了一下，不過他很快向學生們致歉，對方並未責難他。

▲Gogoro騎士被網友推爆，貼文1小時，獲得近千名網友按讚，更有近百則留言大讚「好人一生平安」。

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