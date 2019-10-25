司法議題調查　超過7成網友贊成陪審制還高過參審比例

▲台灣法學領航協會理事長、前法務部長曾勇夫（右二），公布「108年度民眾對司法議題認知調查」結果。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣法學領航協會委託世新大學民意調查中心與源大數據科技進行「108年度民眾對司法議題認知調查」，透過調查各大社群網站，發現有超過7成的網友贊成陪審制，比例甚至高過司法院目前大力推行的參審制。台灣司法人權進步協會理事長何俊英表示，這代表民眾期望司法改革，政府不應漠視。

本次調查分為「國民法官」、「參審、陪審、觀審制」、「死刑與終身監禁」以及「酒駕防治」四大主題，由調查公司以全媒體數據監測與探勘平台，爬梳今年6-8月的網路新聞、臉書專頁、網路論壇、Youtube等社群網站，採集相關資料超過20萬筆，並針對內容執行自動化分析判斷立場，得出結論。

而調查顯示，司法院近年來大力推行的「國民法官」，僅有32.1％的民眾聽過，但沒聽過的民眾高達66.3％！此外，在三成多聽過國民法官的民眾中，也僅有不到四分之一（24.1％）的民眾，知道「國民法官」稍為詳細一點的規定。

也因為民眾不懂國民法官代表的「參審制」，因此有超過七成的民眾（71.8％）贊成「陪審制」，比例甚至高過贊成「參審制」的民眾（70.3％）；更弔詭的，是司法院多年前推行的「觀審制」，竟然獲得最多人的支持（75％）。

▼台灣司法人權進步協會理事長何俊英。（圖／記者吳銘峯攝）

對此，「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英表示，這代表人民對司法不滿，期盼改革。「我自己聽到的，大概十個人中有九個、八個在罵司法。現在我都為司法在辯駁，但辯到最後有點無力。後來我發現確實人民對司法有很多的不諒解。原因很多，不管如何，這兩年下來我認為，司法確實有需要改革的地方。」

何俊英進一步指出，改革的重點當然在於法官、檢察官。但他認為，大部分的法官、檢察官都是非常敬業，但仍有少數敬業精神不夠。「雖然法官檢察官人力不夠，但希望都能更敬業一點。這邊要呼籲，政府是不是該給司法官更多的資源、考量多一點人力。」

