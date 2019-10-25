　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

司法議題調查　超過7成網友贊成陪審制還高過參審比例

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼108年度民眾對司法議題認知調查成果公布。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台灣法學領航協會理事長、前法務部長曾勇夫（右二），公布「108年度民眾對司法議題認知調查」結果。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣法學領航協會委託世新大學民意調查中心與源大數據科技進行「108年度民眾對司法議題認知調查」，透過調查各大社群網站，發現有超過7成的網友贊成陪審制，比例甚至高過司法院目前大力推行的參審制。台灣司法人權進步協會理事長何俊英表示，這代表民眾期望司法改革，政府不應漠視。

本次調查分為「國民法官」、「參審、陪審、觀審制」、「死刑與終身監禁」以及「酒駕防治」四大主題，由調查公司以全媒體數據監測與探勘平台，爬梳今年6-8月的網路新聞、臉書專頁、網路論壇、Youtube等社群網站，採集相關資料超過20萬筆，並針對內容執行自動化分析判斷立場，得出結論。

而調查顯示，司法院近年來大力推行的「國民法官」，僅有32.1％的民眾聽過，但沒聽過的民眾高達66.3％！此外，在三成多聽過國民法官的民眾中，也僅有不到四分之一（24.1％）的民眾，知道「國民法官」稍為詳細一點的規定。

也因為民眾不懂國民法官代表的「參審制」，因此有超過七成的民眾（71.8％）贊成「陪審制」，比例甚至高過贊成「參審制」的民眾（70.3％）；更弔詭的，是司法院多年前推行的「觀審制」，竟然獲得最多人的支持（75％）。

▼台灣司法人權進步協會理事長何俊英。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼台灣司法人權進步協會理事長何俊英。（圖／記者吳銘峯攝）

對此，「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英表示，這代表人民對司法不滿，期盼改革。「我自己聽到的，大概十個人中有九個、八個在罵司法。現在我都為司法在辯駁，但辯到最後有點無力。後來我發現確實人民對司法有很多的不諒解。原因很多，不管如何，這兩年下來我認為，司法確實有需要改革的地方。」

何俊英進一步指出，改革的重點當然在於法官、檢察官。但他認為，大部分的法官、檢察官都是非常敬業，但仍有少數敬業精神不夠。「雖然法官檢察官人力不夠，但希望都能更敬業一點。這邊要呼籲，政府是不是該給司法官更多的資源、考量多一點人力。」
 

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：10/26（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：邱俊榮（中央大學經濟系教授）
講題：經濟政策與幸福未來
ET快訊
高中生「叼菸+無照騎車」不滿被記過　大法官准他告學校
余祥銓錄影淚崩！曝上節目原因「余苑綺要讓大家知道」
妻斷氣家中...躺棺送到火化爐口「竟眨眼呼吸」　他急喊：別燒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

司法議題調查　超過7成網友贊成陪審制還高過參審比例

陳砥柱／【獄政案】卷證不併送　審判不該先入為主

司法 X 金馬影展　許宗力：觀眾可扮演兩小時法官、律師

死囚蓄髮捐癌童獲矯正署破天荒允准　獄政人權再往前

雷皓明／【被遺忘權】你有不想被他人Google的權利嗎

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

風田主持踩地雷惹本土劇大哥翻臉　騙局一曝光...立刻下跪崩潰爆哭！

李芷婷飆唱《聽海》彩排畫面曝光！　網友 :還好沒唱到這首

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

小禎離婚突告白「許永元以後靠你養」　網狂問許先生...直播公開真面目！

司法議題調查　超過7成網友贊成陪審制還高過參審比例

陳砥柱／【獄政案】卷證不併送　審判不該先入為主

司法 X 金馬影展　許宗力：觀眾可扮演兩小時法官、律師

死囚蓄髮捐癌童獲矯正署破天荒允准　獄政人權再往前

雷皓明／【被遺忘權】你有不想被他人Google的權利嗎

媽寶喊下腹痛痛！醫檢查「那邊亮亮的」…腸子一切開媽嚇壞：怎麼可能

Gogoro騎士「撿一綑小朋友」按療鬱喇叭狂追失主　千人讚爆：好心有好報

各國婚禮祝福百百款　新北聯合異國風婚禮通通有

獨／151林彥君認愛6歲差姐弟戀　不排斥閃婚...男友韓國歐巴身份曝光！

特色產業徵才強強滾　近300人參加媒合率近6成

花蓮新公車路線10/31前免費搭　南港、板橋直達客運2020年上路

商業周刊／「經濟晴雨表」菲商　遇上貿易戰跑最快台商

Pixel 4 XL拆解報告出爐　Soli雷達晶片小到差點找不到

39屍疑窒息或凍死至少12小時　警方追捕北愛黑幫3成員

高中生「叼菸＋無照騎車」被記過　他聲請釋憲…大法官准他告學校

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

法律熱門新聞

陳砥柱／卷證不併送讓審判沒成見

獄政人權再往前　 死囚蓄髮行善獲准

司法X金馬影展　許宗力期許司法更貼近人民

雷皓明／Google的被遺忘權

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

網友關切司法議題　7成贊成陪審

限制出境不能出國　彭愛佳恐失業

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

雷皓明／通姦與侵害配偶權有差嗎

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

更多熱門

相關新聞

面對跨界命案，我們要謀定而後動

面對跨界命案，我們要謀定而後動

最近香港送中的問題持續延燒當中，而這個送中案的起源其實跟中國沒有關係，反而是與臺灣有關。港警的來函讓台灣方面陷入了一個法律與政治上難以選擇的困境。

【獄政案】卷證不併送　審判不該先入為主

【獄政案】卷證不併送　審判不該先入為主

蘇貞昌：燒死父母、割斷孩童頭顱天地不容

蘇貞昌：燒死父母、割斷孩童頭顱天地不容

見男網友！長腿妹慘遭「車內性侵」次日亡

見男網友！長腿妹慘遭「車內性侵」次日亡

亂貼颱風資訊　網友Kuso惡搞遭法辦

亂貼颱風資訊　網友Kuso惡搞遭法辦

關鍵字：

法律人權司法改革司改網友陪審台灣司法人權進步協會參審何俊英死刑

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

謝震武怒轟韓國瑜「謝祖武慘被出征」！

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

謝祖武被當謝震武回應了！

阿祖進浴室「整間血」國一弟驚人習慣曝光

風田白目亂問踩地雷！資深大哥翻臉開罵　他崩潰爆哭

韓粉罵「腦殘」完蛋了！　律師曝嚴重下場

更多

最夯影音

更多
foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」
陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面