取悅川普？美司法部長巴爾出招　將通俄門攺為刑事調查

▲美國司法部長巴爾，正準備為川普發動「帝國大反擊」？(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

「通俄門」調查再起，而且是「升級版」！

有消息人士周四(24日)爆料 ，美國司法長巴爾(William Barr)對「通俄門」的起源進行了長達數月的行政審查後。已將審查改為刑事調查，此舉引發人們猜測川普正使用政府權力反擊對手。

據傳 巴爾已委任康乃迪克州檢察官德拉姆(John Durham)就「通俄門」展開刑事調查，包括調查「通俄門」的特別檢察官穆勒(Robert Mueller)。

目前尚不清楚德拉姆何時展開刑事調查，也未知他已開始調查哪些可能的罪行，但把案件指定為正式刑事調查，德拉姆即有權召集大陪審團、提出刑事起訴，並發出傳票，要求證人作證與索取文件。如果得到證實，此舉將使美國司法部官員在調查方面更具優勢，例如向證人發出傳票或提出刑事訴訟。

德拉姆正在調查促使美國對川普的競選活動展開反情報調查的原因，以及各國在調查中扮演的角色。他同時研究調查期間使用的監視方法和情報收集方法，是否合法和正當。

巴爾的上述舉動必然讓川普「龍心大悅」。穆勒的調查困擾了川普將近兩年，並且激怒了他。川普更指控穆勒的調查是政治迫害。穆勒確定俄羅斯政府干預了2016年大選，但他沒有足夠的證據證川朗普競選活動與俄羅斯之間存在陰謀。