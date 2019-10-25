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看準友邦的觀光與漁業潛力　貿協與馬紹爾商務部長簽署MOU

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▲▼貿協董事長黃志芳與馬紹爾部長簽訂MOU。（圖／記者余弦妙攝）

▲貿協董事長黃志芳（左）與馬紹爾部長（右）簽訂MOU。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

馬紹爾群島共和國總統海妮H.E. Dr. Hilda C. Heine近日率團來台進行國是訪問，其間不僅促成「馬紹爾群島商務投資暨觀光辦公室(Office of Commerce, Investment and Tourism, OCIT）」，今（25）日更與與外貿協會簽署合作備忘錄，由貿協董事長黃志芳與馬紹爾天然資源暨商務部部長Hon. Dennis P. Momotaro代表簽約，主要是希望可以達成兩國間觀光與漁業的交流。

貿協指出，由於看準馬紹爾深具發展觀光及漁業潛力，今年5月籌組市場調查團赴馬紹爾後，再於8月偕企業籌組採購布局團，期間台農發公司與當地台商福爾摩莎集團簽署MOU，近日已確定自本年11月起每月出口一個20尺貨櫃的台灣蔬果到馬國，另外有家電、照明、漁業的合作都在洽談中。

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▼貿協董事長黃志芳身上配戴著馬紹爾總統送給他的「領帶」。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼貿協董事長黃志芳與馬紹爾部長簽訂MOU。（圖／記者余弦妙攝）

黃志芳指出，馬紹爾與台灣建交許久，且人口也不少大約有12萬人是南太平洋友邦中算大的，應該是僅次於所羅門群島的邦交國，而今天會與馬紹爾簽訂MOU主要是因為友邦希望可以多多發展經濟貿易，雖然國家整體不大，但在經濟面上還是有這個需求，因此貿協進自己的一份力量，協助政府來鞏固邦交。

另外，黃志芳也說，今年年中貿協也派出了一團貿訪團到馬紹爾，主要是考察當地市場，深入調查要如何幫助友邦，目前也已經協助台灣一家業者要從馬紹爾進口水產品，而馬紹爾也有一家公司對台灣的產品有興趣，有機會可以把台灣的產品輸出到馬紹爾。他也強調，當然這都只是起步，未來會加強協助馬紹爾的觀光與貿易等。

黃志芳說，未來也會規畫利用貿協的能力，來協助馬紹爾發展電子商務；另外，他更提到，南太平洋的邦交國對綠能的需求相當大，因為這些國家大多是島礁，蓋傳統電廠是不划算的，因此發展小型的太陽能發電是非常有利於經濟發展，所以未來也會協助台灣的綠能業者到馬紹爾進行交流。
 

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