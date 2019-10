看準友邦的觀光與漁業潛力　貿協與馬紹爾商務部長簽署MOU

▲貿協董事長黃志芳(左)與馬紹爾部長(右)簽訂MOU。(圖/記者余弦妙攝)

記者余弦妙/台北報導

馬紹爾群島共和國總統海妮H.E. Dr. Hilda C. Heine近日率團來台進行國是訪問,其間不僅促成「馬紹爾群島商務投資暨觀光辦公室(Office of Commerce, Investment and Tourism, OCIT)」,今(25)日更與與外貿協會簽署合作備忘錄,由貿協董事長黃志芳與馬紹爾天然資源暨商務部部長Hon. Dennis P. Momotaro代表簽約,主要是希望可以達成兩國間觀光與漁業的交流。

貿協指出,由於看準馬紹爾深具發展觀光及漁業潛力,今年5月籌組市場調查團赴馬紹爾後,再於8月偕企業籌組採購布局團,期間台農發公司與當地台商福爾摩莎集團簽署MOU,近日已確定自本年11月起每月出口一個20尺貨櫃的台灣蔬果到馬國,另外有家電、照明、漁業的合作都在洽談中。

▼貿協董事長黃志芳身上配戴著馬紹爾總統送給他的「領帶」。(圖/記者余弦妙攝)

黃志芳指出,馬紹爾與台灣建交許久,且人口也不少大約有12萬人是南太平洋友邦中算大的,應該是僅次於所羅門群島的邦交國,而今天會與馬紹爾簽訂MOU主要是因為友邦希望可以多多發展經濟貿易,雖然國家整體不大,但在經濟面上還是有這個需求,因此貿協進自己的一份力量,協助政府來鞏固邦交。

另外,黃志芳也說,今年年中貿協也派出了一團貿訪團到馬紹爾,主要是考察當地市場,深入調查要如何幫助友邦,目前也已經協助台灣一家業者要從馬紹爾進口水產品,而馬紹爾也有一家公司對台灣的產品有興趣,有機會可以把台灣的產品輸出到馬紹爾。他也強調,當然這都只是起步,未來會加強協助馬紹爾的觀光與貿易等。

黃志芳說,未來也會規畫利用貿協的能力,來協助馬紹爾發展電子商務;另外,他更提到,南太平洋的邦交國對綠能的需求相當大,因為這些國家大多是島礁,蓋傳統電廠是不划算的,因此發展小型的太陽能發電是非常有利於經濟發展,所以未來也會協助台灣的綠能業者到馬紹爾進行交流。