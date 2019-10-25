產婦死亡醫師挨告出庭　辱法官律師「配合演戲」上訴判更重

▲台中高分院認為楊姓婦產科醫師侮辱法官，也侮辱了律師，加重判拘役30日。（示意圖／取自免費圖庫）

記者廖安莘／台中報導

苗栗縣一名楊姓婦產科醫師，因醫療糾紛遭被害家屬提民事賠償。法院審理時，楊男竟當庭指稱法官「被買通」，還說「我現在高度懷疑你們（指法官與原告律師）是一夥的」、「在演戲而已嘛，是要配合他（原告委任黃姓律師 ）演戲嗎」，事後被依侮辱公務員罪判拘役20日，雙方都不服上訴，台中高分院認為楊男侮辱法官和律師，加重其刑，改判拘役30日。

判決指出，一名產婦在楊醫師診所生產後，翌日因肺栓塞死亡，事後家屬委任黃姓律師提起訴訟求償。2018年9月20日上午10時許，於苗栗地院審理時，法官就醫事審議委員會鑑定事項，訊問同案被告即該診所李姓護士。

此時，楊男竟當庭指稱法官「被買通」，甚至出言辱罵「在演戲而已嘛，是要配合他（指黃律師 ）演戲嗎」、「她（指李姓護士）第一次上法庭，搞不好就被你們（指法官與黃律師）陷害啦」、「我現在高度懷疑你們（指法官與黃律師）是一夥的」等語。苗栗地院審理後，一審依侮辱公務員罪判處楊男拘役20日。但楊男不服，檢察官也認為判太輕，因此雙方都再上訴。

台中高分院合議庭法官則認為，楊男所言，指涉法官偏頗配合原告訴訟代理人黃姓律師、斷案不公及收受賄絡，同時並指涉黃律師行賄買通法官，足以貶損2人之人格及社會評價。另外，考量一審只論及法官受辱，疏未提及黃律師受辱部分，應撤銷原判決，加重楊男量刑，改判拘役30日。

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