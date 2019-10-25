她在外圍觀看…遭逮捕「列鬧事分子」　要警察澄清道歉並賠償

記者羅志華／台北報導

反年改團體於2017年4月19日，在立法院外為阻擋立委進議場，爆發激烈拉扯衝突，警方現場逮捕、蒐證共28名涉嫌毆打鬧事的群眾，並陸續在之後的記者會公布名單；當日在外圍觀看的黃老師，被警員認涉嫌拉扯立委邱志偉，並將她列在「鬧事名單」對媒體公開，但黃老師至中正一分局做筆錄時，經警員確認是誤會一場，警方卻沒有幫她澄清，讓她氣得向內政部及警政署，求償3個月薪資並要求刊登澄清訊息。

▲黃老師於2017年4月19日，在外圍看反年改團體包圍立院，卻遭警方誤認「拉扯立委」，更將她列在「鬧事名單」於媒體前公布，現在她只希望政府及警方能還她清白。（圖／記者羅志華攝）

北院10月25日開庭，內政部及警政署律師表示，黃老師在2017年4月7日時，已上過電視節目並揭露身分，他們於4月19日記者會上公開的訊息並無不法，且黃老師在分局內的錄音，是違法取得的證據，直批黃老師漫無目的蒐證，在拖延訴訟。

但黃老師認為，她4月21日被帶到分局做筆錄時，與她對話的警員說是抓錯人，警方明知這一點，卻未幫她澄清，重點根本不是她的個資被揭露，而是她被冤枉為「鬧事分子」，還在媒體前被揭露形同「公開處刑」，更因此被學校懲處，黃老師要求傳喚當天在分局做筆錄的警員，要證明自己的清白。法官諭知雙方補齊證據，並將審酌傳喚證人的必要性，全案將於12月6日再行審理。黃老師於庭外受訪表示，身為現職老師，每天都在教導學生做人處事，卻因誤會受到懲處，她懇請政府及警方還她清白；經歷此事後，她也更懂得法治教育的重要，未來也會向學生宣導。

立法院於2017年4月19日，初審年金改革草案，引起部分反年改人士不滿，於18日晚間發起「夜宿圍城」，號召約800人包圍立法院，19日一早民眾情緒激動，並無差別地阻擋、拉扯，甚至毆打藍綠及時代力量委員，直到中午一場大雨，才讓立法院周邊民眾開始減少，最後朝野黨團在下午3時許達成共識，決定在召開2場公聽會後，再行審理法案，但經過這一鬧，反而讓蔡政府加速改革，年改再也沒有回頭路可走。

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