網購延長雙11暖身戰線　夯品1元限量搶、11元抽破萬禮包

▲東森購物雙11暖身活動將從11/1起跑。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

電商最大檔雙11快來了，今年網購暖身活動提前展開，從10月中起，即開始大打品牌強檔促銷、優惠快閃，首波就砸重本，不僅要營造年終購物狂歡氛圍，催動買氣才是主要關鍵。目前有5家電商業者將陸續開打雙11暖身，首波好康也很有看頭，網購族可以先買一波。

迎戰雙11，東森購物暖身活動將從11/1起跑，主打天天都是「雙11」，祭出1折商品、千元折價券，滿額可預搶雙12折價券、iPhone 11以及天天打卡領11枚東森幣、指定時間搶1,111折價券等好康活動，此外，SK-II、SHISEIDO、ESTEE LAUDER等精選品低至55折，最熱後的3C品類，MacBook搭配銀行最高可省萬元、iPad限時搶8,888元起、iPhone最低85折，三星手機最高現折3,310元，小米手環則有新低價799元，各大品類優惠盡出，準備在正檔活動來臨之前先炒熱一波買氣。

▲蝦皮在今年雙11推出1年份免運券抽獎。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物今年預熱活動從10/24起開跑，將暖身戰線再延長，祭出天天萬間大店199元全家免運、主題日優惠接力，尤其至11/11止，每天推出超夯商品100%現折優惠，例如MAC唇膏、JLab JBuds Air真無線藍牙耳機、韓國AHC B5玻尿酸保濕乳液、FUJIFILM INSTAX SQUARE SQ10 拍立得相機等超過百件人氣商品，只要輸入限量指定折扣碼，通通1元限量搶，每逢00:00、12:00、18:00整點更有「整點秒爆品」最低11元起。

搭配選舉年熱潮，蝦皮購物也推出「天天投票搶免運，全台城市戰起來」趣味票選活動，將有機會抽中1年份0元免運券；活動期間每晚23:00參加「happy hour」歡慶雙11倒數日再「-1」，於專區領券後，將會透過手機推播通知獲得限量「啤酒兌換券」一張，可至全台美廉社及萊爾富兌換。

▲PChome 24h購物宣布雙11暖身促銷正式啟動。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物雙11暖身促銷首波推出獨家11大好康、12大主題商品會場狂降破億，天天有千項低價限時商品可瘋搶，包含TUMI全館54折起、Timberland全面5折起、萬寶龍MONTBLANC太陽眼鏡下殺3,111元起；3C、家電、筆電手機也推出多項特惠活動，ANKER SoundCore藍芽音箱狂降56折、Acer Swift 13.3吋輕薄筆電狠降64折、Apple iPhone 8（128G）優惠再送無線充電板，並同步祭出APP會員獨享的滿額抽好禮、站內購物消費抽百萬大獎等活動。另外，36大銀行天天回饋10%起，且享30期0利率。

生活市集則是攜手多家異業夥伴，在雙11暖身時擴大放送豪禮規模，主打消費滿11元並登記參加抽獎，將有機會一人獨得總價值近10萬元的11項跨界限量禮包，包含Klook東京私人觀光直升機體驗、Klook銀座和牛吃到飽雙人餐、Klook線上旅遊金1,111元、環球購物中心20,000元購物金、宜蘭傳藝老爺行旅家庭客房住宿券、Uber乘車金1,111元、Zalora線上購物金1,111元、莆田餐廳現金抵用券、EZtable線上折價券、淘客漢堡免費套餐兌換券、Uber Eats限量帆布袋（獨家非賣品）等，在光棍節不只買得開心，還能獲得超值澎拜豪禮。

樂天市場雙11將從11/1早上10點起跑，活動至11/13早上9:59止，網站也提前公布站上雙11攻略，今年將祭出六連發折扣優惠，主推日本商品最優惠、天天點數回饋11%、熱門商品閃購破盤5折、千萬優惠券大放送，每日最高折1,888、銀行點數回饋，刷卡最高獲得3,500點，以及加碼深夜時段發送1.1折情趣券、5折美食券、5折SPA和餐飲優惠券，此外也祭出「樂領搶刷送」雙11口訣，於指定站上品牌商家消費，最高可以享25%的點數回饋，加上雙11既有11%點數回饋、再刷信用卡3%，店家加碼再送11%點數回饋。