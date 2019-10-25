謝祖武臉書遭韓粉「出征」　韓國瑜34字回應了：不要再反串！

▲韓國瑜回應謝祖武臉書「被出征」一事。（圖／翻攝謝祖武臉書、ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

知名主持人謝震武在24日播出的年代政論節目《新聞面對面》上怒飆韓國瑜，讓許多韓粉氣炸留言，但卻「跑錯棚」，到了男星謝祖武的臉書粉專洗版，引起許多烏龍。對此，國民黨總統參選人韓國瑜也到謝祖武的粉專留言，希望大家「不要再反串囉」。

謝震武在24日撥出的年代政論節目《新聞面對面》上針對「高山升旗台」、「故宮展品一次展」等政見大動肝火，快嘴狂飆韓國瑜長達10分鐘，甚至還出言警告，「記住古語，一言興邦、一言喪國。現在是總統候選人，如果真的當選了，跟所有國際元首之間在講話，難道可以像柯P之前說外賓送的錶是破銅爛鐵，然後獎是開玩笑嗎？」

▼謝祖武被誤認成謝震武。（圖／翻攝自謝祖武臉書）



謝震武飆韓的影片在網路上瘋傳，引起許多韓粉的不滿，25日在臉書上「出征」，但卻不小心「跑錯棚」，到了男星謝祖武的臉書瘋狂洗版，狂嗆「妳到底在兇什麼」、「沒想到從小看你到大，居然是綠營打手。。真是令人心痛」等話語。

韓粉「跑錯棚」的行為立刻在網路上發酵，引起許多網友朝聖，紛紛到謝祖武的粉專打氣，「躺著也中槍無誤 加油」、「我快笑死了…哈哈哈」、「被某粉出征，特地前來加油」、「感受到滿滿的無奈」。

隨後，韓國瑜的臉書粉專也到謝祖武的貼文底下留言，「我們都知道磊哥謝祖武是台灣的反町隆史麻辣『鮮師』，觀三甲的同學不要再反串囉！」留言一出，立刻又在謝祖武的粉專上引起轟動。

事實上，如果利用臉書的搜尋功能，在上面打「謝震武」三個字，會先跳出來的粉絲專頁就是男星謝祖武的，「跑錯棚」的韓粉可能是因此才跑到謝祖武的粉專留言。

▼韓粉跑到謝祖武臉書出征，韓國瑜回應了。（圖／翻攝謝祖武臉書）



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