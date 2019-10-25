德撲賭場老闆嗆臨檢警：拿搜索票來啊！隔天警進門教他別亂許願

記者陳豐德／新北報導

新北市板橋一間德州撲克賭場以「競技協會」為掩飾，聲稱是培訓中華奧會選手培訓中心，半年來吸引不少賭客上門，警方經2個月監控後，25日凌晨持搜索票入內，查扣250萬元賭桌籌碼、現金21萬元等證物。但在前一天，員警想入內臨檢時巫姓負責人還嗆聲「拿搜索票來啊！」他沒想到員警是神燈精靈，隔天願望成真，自己狼狽落網，對比當時的囂張態度格外顯得諷刺。

▲德州撲克賭場負責人嗆臨檢警方「拿搜索票來」，沒想到隔天願望成真。（圖／記者陳豐德翻攝）



近期新型態賭場如雨後春筍般成立，巧立各種協會、博弈主題餐廳等名目，公開招攬不特定賭客聚賭，新北市警察局貫澈「賭場零容忍」，要求各分局針對轄內可疑聚賭場所務必加強查緝，斷根溯源，以避免賭場衍生員警風紀案件及治安事故。

警方日前鎖定板橋區龍泉街一間德州撲克賭場，以「華人德州撲克競技協會」為掩飾，透過臉書、通訊軟體群組公開招攬不特定賭客，在協會內以德州撲克公然聚賭。負責人巫男子仗勢該賭場是以協會名義成立，為競技活動，否認是賭博行為。

▼賭場掛羊頭賣狗肉，以中華隊培訓中心遮掩犯罪事實。（圖／記者陳豐德翻攝）



經2個月監控蒐證，海山警方25日凌晨1時許持搜索票前往執行搜索，查獲負責人巫姓男子、荷官1名及賭客5名，並查扣賭桌籌碼250萬元、店家籌碼1700萬元、現金21萬元、撲克牌、監視器主機、鏡頭、電腦、帳冊、會員名冊等證物。

諷刺的是，警方在搜索前一日，曾派遣新海所副所長帶班前往臨檢，以瞭解賭場內部環境，竟遭巫姓負責人嗆聲「拿搜票來啊！」當海山警手持法院核發搜索票率大批員警前往搜索時，讓巫姓負責人囂張氣燄頓時消彌。警方搜索時赫然發現賭場內還擺放著警察公仔。

賭客到案後，坦承必須先繳付200元會員費加入會員，每局另再繳付5600元換取50萬元籌碼，協會從中抽頭600元，最贏的玩家可以獲得1萬5千元的獎金，第二名可獲得8千元獎金，協會從中可再抽頭獲利17%。初估該賭場自今年5月營業迄今，不法獲利近500萬元，全案訊後依照賭博罪嫌送辦。

▼賭場內擺放警察娃娃，佯裝與警界關係要好。（圖／記者陳豐德翻攝）



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