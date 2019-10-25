把握周末好天氣出去玩！　變天時間點曝光「北東轉雨降4°C」

▲好天氣持續到下周一，趕快把握周末出遊。（示意圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

受到東北風影響，台灣各地早晚感受上偏涼，尤其是中南部日夜溫差大。中央氣象局預報員陳建安表示，未來一周都是受到東北風影響，差別只有水氣多寡，下周二（29日）前空氣偏乾，只有東北角、宜花有小範圍降雨；只有下周二降雨範圍擴大，以東北部為主，氣溫也會掉到24至25度；下周三、四（30至31日）水氣會再稍減。

陳建安表示，從今天到周末東北風伴隨的空氣偏乾，因此降雨範圍有限，只有東北角、宜蘭、花蓮有小範圍降雨，其他地區則維持多雲到晴，南部山區中午過後有降雨現象。

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降雨較為明顯只有下周二這天。陳建安說，東北風強度增強，水氣明顯變多，降雨範圍擴大，變成北部、東半部都會下雨，北部像是桃園、新竹都要注意，迎風面降雨會比較明顯，尤其以東北部為主，持續時間不長，下周三、周四仍有殘留水氣。

氣溫方面，陳建安說，未來一周低溫沒有太大變化，高屏低溫約22至23度，其他大概20度上下，中部以北沿海18度上下，像是今日苗栗農改17.7度，未來一周降溫較明顯是下周二，因為北部變得容易下雨，溫度將從26至29度掉到24至25度。

據氣象局14時最新資料顯示，編號第21號颱風博羅依（國際命名 BUALOI）中心位置位於北緯 34.3度、東經147.8度，以每小時30公里速度，向北北東進行。陳建安表示，博羅依已經要變成溫帶氣旋，對日本沒有影響。

至於未來一周是否有颱風訊號？陳建安說，沒有明顯的颱風訊號，但未來一周有一個小低壓即將進入南海，但未必會發展到很強，變颱風機率不高，也未必達熱帶性低氣壓，但正因為低壓影響，下周二才會水氣增多。