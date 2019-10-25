清晨開車恍神「連續衝撞9車」　男坦承打瞌睡面臨百萬元求償

▲陳姓男子25日清晨開車返家途中，行經龍潭區聖亭路段時，疑似打瞌睡衝撞路旁9輛汽機車。（圖／翻攝自龍潭人臉書粉絲團）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子25日清晨開車返家，行經龍潭區凌雲崗營區路段時突然失控連續衝撞路旁停放9輛汽機車，猶如打保齡球般整排車無一倖免，巨大聲響也驚嚇到住家，警方為陳男酒測，酒測值為0，陳男坦承前晚熬夜未睡，清晨精神不濟打瞌睡肇禍，願意賠償受害車主車損，警方則通知車主到警局製作筆錄，以利後續求償事宜。

▲陳姓男子25日清晨開車疑似打瞌睡衝撞路旁9輛汽機車，警方到場處理。（圖／翻攝自龍潭人臉書粉絲團）

警方指出，25日清晨5時45分，陳姓男子開車行經龍潭區聖亭路靠近凌雲崗營區時，車輛突然失控撞上停放路旁包括8台機車與1輛汽車，因撞擊力道強勁，巨大聲響把睡夢中住家驚醒，9輛汽機車像保齡球瓶般東倒西歪，肇事的陳姓男子轎車也受損。

陳男因未帶手機，路人協助報警處理，警方到場時為陳酒測，酒測值為0，陳男坦承前一晚整夜未睡，疑似打瞌睡才撞上路旁車輛，警方已通知受害汽機車車主到警局製作筆錄，至於真正肇事原因還由警方調查中，有網友說，希望陳男本身有投保意外險，否則恐面臨近百萬元的賠償費用，一時的恍神造成荷包嚴重大失血。

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